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    戰火恐延燒！ 美國緊急要求公民盡快離開白俄羅斯

    美國駐白俄羅斯大使館發出聲明，要求在白俄羅斯的美國公民盡快離開。圖為俄羅斯軍隊在白俄羅斯進行戰備整備。（法新社資料照）

    美國駐白俄羅斯大使館發出聲明，要求在白俄羅斯的美國公民盡快離開。圖為俄羅斯軍隊在白俄羅斯進行戰備整備。（法新社資料照）

    2022/02/26 22:33

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯全面攻打烏克蘭，戰火持續延燒，稍早美國駐白俄羅斯大使館發聲明警告，由於烏俄緊張局勢加劇，要求在白俄羅斯的美國公民盡快離開。

    美國駐白俄羅斯明斯克大使館今稍早發出警告，表示白俄羅斯國家旅遊諮詢部建議美國公民不要前往白俄羅斯，並敦促在白俄羅斯的美國公民立即離開。

    聲明指出，「美國公民應該意識到，由於俄羅斯在烏克蘭的持續軍事敵對行動，該地區的緊張局勢加劇，局勢無法預測，明斯克機場和白俄羅斯陸地邊境行動可能會在沒有重大通知的情況下發生變化」，也呼籲美國公民應避免公開示威。

    聲明也提醒，由於白俄羅斯政府對美國大使館人員配備的限制，美國政府向在白俄羅斯的美國公民提供日常或緊急服務的能力受到嚴重限制。

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