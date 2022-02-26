烏克蘭遭俄猛轟2天 德國援助來了：5000頂頭盔終於「出貨」

25日德國多特蒙德（Dortmund）抗議俄羅斯侵略烏克蘭的集會上，抗議民眾拿著「謝謝給5000頂頭盔」標語。（法新社）

2022/02/26 18:43

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭全境遭俄羅斯部隊攻擊，首都陷入生死保衛戰2天，德國終於兌現1個月前承諾提供烏克蘭的援助：5000頂頭盔，現在正運送到烏克蘭。

《紐約郵報》、《商業內幕》網站等多家媒體25日報導，這5000頂頭盔正在運往烏克蘭的途中；德國《明鏡週刊》也證實此事，預計在烏國境外交貨。這項消息時值烏克蘭正受到俄羅斯軍隊連續第2天的多方包圍攻擊，已有100多人喪生。

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德國國防部長蘭布雷特（Christine Lambrecht）1月26日宣佈，柏林政府會提供頭盔，支援烏克蘭部隊。當時烏克蘭首都基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）批評德國此舉是個笑話，顯然不明白烏國正面臨俄羅斯侵略威脅的嚴重性，「德國政府的這種行為讓我無言」，「德國接下來會提供什麼援助？枕頭？」

德國支援頭盔，也被拿來與美國等北大西洋公約組織（NATO）其它盟國陸續援助烏國武器對比，而且，烏克蘭就防護裝備向德國請求援助的數量是10萬頂頭盔和防彈背心等。

德國是全球第4大武器出口國，德國明確拒絕不會向烏供應致命武器。蘭布雷特在德國《世界報週日版》訪問中說，「我們站在基輔那一邊」，「我們得盡一切努力降低緊張，目前，提供武器對這方面不會有幫助，德國政府內部對這一點有共識。」

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