為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄烏激戰！德媒細數中方連日作為：間接支持俄羅斯

    專家認為，若烏克蘭危機結果對中國非常不利，或許習近平（右）會考慮改變立場，但目前仍不得而知。（法新社檔案照）

    專家認為，若烏克蘭危機結果對中國非常不利，或許習近平（右）會考慮改變立場，但目前仍不得而知。（法新社檔案照）

    2022/02/26 13:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，美歐為首的眾多國家陸續祭出多輪制裁，中國態度也格外受到關注，有外媒分析指出，中國似乎開始釋放許多間接支持俄羅斯的訊號。

    根據《德國之聲》報導，在中國外交部25日舉行的例行記者會上，北京對俄國入侵烏克蘭的態度成為媒體關注重心，中國外交部發言人汪文斌仍維持該國一貫立場，呼籲各方和平解決烏克蘭問題。

    文章進一步細數過去幾日中國的一系列訊號，首先是俄羅斯24日發動進攻的當天，中國宣布允許俄羅斯全境小麥進口，在西方多國接連對俄羅斯實施制裁的同時，中國拋出救生圈的做法，當時曾受到澳洲總理莫里森嚴厲批評。

    其次，則是在台灣外交部表態譴責俄羅斯發動戰爭時，汪文斌先是譏嘲台灣當局「蹭熱點、搏眼球」，接著更表態抨擊西方對俄祭出的制裁，稱制裁是無法從根本解決問題的「損人害己手段」。

    《德國之聲》引述德國外交關係委員會（DGAP）亞洲專案專家狄雨霏（Didi Kirsten Tatlow）的分析指出，隨著時間過去，北京的立場愈來愈清晰，即透過批評美國與其他譴責入侵方的國家，為俄羅斯送上間接性的支援。

    狄雨霏認為，針對烏克蘭危機，中國國家主席習近平至今仍不願與美國聯手，因習公開拒絕民主，「若烏克蘭危機結果對中國非常不利，或許習近平會考慮改變立場，但目前仍不得而知」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    新聞360》台灣比烏克蘭難打？兩國戰力差別曝光
    2022/02/25 20:30

    新聞360》台灣比烏克蘭難打？兩國戰力差別曝光
    普廷與習近平通話 稱願與烏克蘭進行高級別談判
    2022/02/25 20:25

    普廷與習近平通話 稱願與烏克蘭進行高級別談判

    台中哪區成自住客新選擇？
    烏俄衝突假訊息滿天飛 綠委：值得台灣警惕
    2022/02/25 17:54

    烏俄衝突假訊息滿天飛 綠委：值得台灣警惕
    自由開講》【烏俄開戰】給台灣的啟示：內奸的存在，是亡國的第一步！
    2022/02/25 15:53

    自由開講》【烏俄開戰】給台灣的啟示：內奸的存在，是亡國的第一步！

    終結啤酒肚 專業醫師教這招
    俄烏開戰外媒追問立場 北京三個問題答不出
    2022/02/25 15:18

    俄烏開戰外媒追問立場 北京三個問題答不出
    俄羅斯侵烏就是習近平武統範本 汪浩：台灣有三層次問題須關注
    2022/02/24 17:12

    俄羅斯侵烏就是習近平武統範本 汪浩：台灣有三層次問題須關注
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播