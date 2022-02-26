俄烏激戰！德媒細數中方連日作為：間接支持俄羅斯

專家認為，若烏克蘭危機結果對中國非常不利，或許習近平（右）會考慮改變立場，但目前仍不得而知。（法新社檔案照）

2022/02/26 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，美歐為首的眾多國家陸續祭出多輪制裁，中國態度也格外受到關注，有外媒分析指出，中國似乎開始釋放許多間接支持俄羅斯的訊號。

根據《德國之聲》報導，在中國外交部25日舉行的例行記者會上，北京對俄國入侵烏克蘭的態度成為媒體關注重心，中國外交部發言人汪文斌仍維持該國一貫立場，呼籲各方和平解決烏克蘭問題。

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文章進一步細數過去幾日中國的一系列訊號，首先是俄羅斯24日發動進攻的當天，中國宣布允許俄羅斯全境小麥進口，在西方多國接連對俄羅斯實施制裁的同時，中國拋出救生圈的做法，當時曾受到澳洲總理莫里森嚴厲批評。

其次，則是在台灣外交部表態譴責俄羅斯發動戰爭時，汪文斌先是譏嘲台灣當局「蹭熱點、搏眼球」，接著更表態抨擊西方對俄祭出的制裁，稱制裁是無法從根本解決問題的「損人害己手段」。

《德國之聲》引述德國外交關係委員會（DGAP）亞洲專案專家狄雨霏（Didi Kirsten Tatlow）的分析指出，隨著時間過去，北京的立場愈來愈清晰，即透過批評美國與其他譴責入侵方的國家，為俄羅斯送上間接性的支援。

狄雨霏認為，針對烏克蘭危機，中國國家主席習近平至今仍不願與美國聯手，因習公開拒絕民主，「若烏克蘭危機結果對中國非常不利，或許習近平會考慮改變立場，但目前仍不得而知」。

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