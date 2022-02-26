為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    普廷下個目標？ 衛星影像：俄軍正在波蘭邊境集結

    「Maxar Technologies」的衛星影像顯示，俄羅斯士兵和火砲集結在白俄羅斯城市布列斯特（Brest）。（法新社）

    「Maxar Technologies」的衛星影像顯示，俄羅斯士兵和火砲集結在白俄羅斯城市布列斯特（Brest）。（法新社）

    2022/02/26 10:36

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）擔心戰事可能會擴大到烏克蘭以外的國家。長期追蹤俄羅斯軍隊動態的美國太空科技公司「Maxar Technologies」衛星影像顯示，俄羅斯軍隊正在波蘭邊境集結。

    根據「Maxar Technologies」24日公布的最新衛星影像顯示，俄羅斯士兵和火砲集結在白俄羅斯城市布列斯特（Brest），布列斯特僅距離波蘭東邊國界約16公里。

    美國《外交政策》（Foreign Policy）專跑五角大廈的記者德奇（Jack Detsch）推文補充說，俄羅斯在靠近波蘭邊境的布列斯特訓練區集結士兵、裝甲部隊、火砲和50多輛重型裝備運輸車，並在白俄羅斯一處火車站附近增加裝備。

    俄羅斯集結這些軍隊的確切原因還不清楚，但布林肯已經擔心俄羅斯可能有烏克蘭以外的目標。根據美國國務院新聞稿，布林肯24日接受《哥倫比亞廣播公司》（CBS）訪問時說，俄羅斯總統普廷明確想要重建蘇聯帝國，想在曾經屬於蘇聯的鄰國周圍重新確立一個勢力範圍。

    布林肯同天又向《美國廣播公司》（ABC）表示，普廷的侵略行動有可能會越過烏克蘭，但強大的北約將會制止這樣的行動，如果俄國入侵波蘭、斯洛伐克、匈牙利或羅馬尼亞，意味著美國、英國、法國、加拿大和其他北約成員國也會加入戰場。他補充說，「對1個北約成員的攻擊，就是對北約所有成員的攻擊。拜登總統非常清楚，我們將保衛北約的每一寸領土。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    俄烏激戰！俄軍疑波蘭邊境集結 美政府計畫助烏總統撤離（不斷更新）
    2022/02/26 11:41

    俄烏激戰！俄軍疑波蘭邊境集結 美政府計畫助烏總統撤離（不斷更新）
    俄侵烏「威脅全球」 波海3國、波蘭要求啟動北約憲章第4條
    2022/02/24 18:46

    俄侵烏「威脅全球」 波海3國、波蘭要求啟動北約憲章第4條
    美軍在波蘭設收容中心 紐約時報：烏克蘭恐現500萬難民
    2022/02/22 18:16

    美軍在波蘭設收容中心 紐約時報：烏克蘭恐現500萬難民
    防範俄烏邊境衝突 美軍增援部隊預計今抵達波蘭
    2022/02/05 08:31

    防範俄烏邊境衝突 美軍增援部隊預計今抵達波蘭

    葉家妤有它 睡覺時也能與脂肪斷捨離
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播