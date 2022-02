普廷下個目標？ 衛星影像：俄軍正在波蘭邊境集結

2022/02/26 10:36

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)擔心戰事可能會擴大到烏克蘭以外的國家。長期追蹤俄羅斯軍隊動態的美國太空科技公司「Maxar Technologies」衛星影像顯示,俄羅斯軍隊正在波蘭邊境集結。

根據「Maxar Technologies」24日公布的最新衛星影像顯示,俄羅斯士兵和火砲集結在白俄羅斯城市布列斯特(Brest),布列斯特僅距離波蘭東邊國界約16公里。

請繼續往下閱讀...

美國《外交政策》(Foreign Policy)專跑五角大廈的記者德奇(Jack Detsch)推文補充說,俄羅斯在靠近波蘭邊境的布列斯特訓練區集結士兵、裝甲部隊、火砲和50多輛重型裝備運輸車,並在白俄羅斯一處火車站附近增加裝備。

俄羅斯集結這些軍隊的確切原因還不清楚,但布林肯已經擔心俄羅斯可能有烏克蘭以外的目標。根據美國國務院新聞稿,布林肯24日接受《哥倫比亞廣播公司》(CBS)訪問時說,俄羅斯總統普廷明確想要重建蘇聯帝國,想在曾經屬於蘇聯的鄰國周圍重新確立一個勢力範圍。

布林肯同天又向《美國廣播公司》(ABC)表示,普廷的侵略行動有可能會越過烏克蘭,但強大的北約將會制止這樣的行動,如果俄國入侵波蘭、斯洛伐克、匈牙利或羅馬尼亞,意味著美國、英國、法國、加拿大和其他北約成員國也會加入戰場。他補充說,「對1個北約成員的攻擊,就是對北約所有成員的攻擊。拜登總統非常清楚,我們將保衛北約的每一寸領土。」

NEW: Russia has assembled troops, armor, artillery, and more than 50 heavy equipment transporters a training area in Brest, near the Polish border.



Russia has also added more equipment at a nearby railyard in Belarus.



????:@Maxar pic.twitter.com/H2SDzWQDPP