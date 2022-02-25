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    不放棄！網傳烏克蘭民眾肉身擋俄軍車隊 畫面曝光讓人聯想六四

    網傳一則疑似是烏克蘭人肉身阻擋俄軍裝甲車的影片。（圖取自推特，本報合成）

    網傳一則疑似是烏克蘭人肉身阻擋俄軍裝甲車的影片。（圖取自推特，本報合成）

    2022/02/25 22:20

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突白熱化，俄羅斯軍隊已攻入首都基輔，不過這並未擊倒烏克蘭人保衛國家的意志，推特上流傳一則影片，疑似是一名烏克蘭人試圖以肉身阻擋俄羅斯車隊通過，引起討論。

    社群媒體推特上流傳一則影片，畫面中可見，一列裝甲車隊正要通過公路，不過都在同一個點拐了彎，仔細一看，原來是一位平民不顧自身安危，用肉身阻擋車隊路過，驚險畫面讓一旁錄影的人也不禁驚呼。

    影片曝光後，不少網友讚嘆這位民眾的勇氣，「多麼英勇的舉動」、「這老兄太勇敢了」、「不要小看守護民主自由的決心」；畫面也讓許多網友聯想到中國六四天安門事件，抗議民眾用肉身擋戰車的畫面至今仍歷歷在目，「天安門事件再次重演」。

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