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    印尼西蘇門答臘規模6.2地震 新加坡、馬來西亞有感

    今（25）日印尼蘇門答臘西岸附近的內陸地區發生規模6.2地震，造成2人死亡。（歐新社）

    今（25）日印尼蘇門答臘西岸附近的內陸地區發生規模6.2地震，造成2人死亡。（歐新社）

    2022/02/25 17:08

    〔即時新聞／綜合報導〕今（25）日印尼蘇門答臘西岸附近的內陸地區發生規模6.2地震，造成至少2人死亡，鄰國新加坡和馬來西亞也有感。

    根據美國地質調查局（USGS）公布的觀測數據，台灣時間今天上午9時39分，印尼蘇門答臘省布吉丁宜（Bukittinggi）北北西66公里發生芮氏規模6.2地震，震央位於北緯0.233度，東經100.106度，震源深度推定為12.3公里。

    《路透》報導，本次地震沒有引發海嘯，不過部分地區的民眾在地震發生時，紛紛逃離建築物，包括西蘇門答臘的巴塘市（Padang），而在距離震央約17公里的西帕薩曼（West Pasaman），一家醫院緊急疏散院內病患；此外，馬來西亞也有疏散動作。

    印尼減災署負責人蘇哈里揚托（Suharyanto）說：「至少有2人死亡，政府辦公室、住宅和一間銀行等部分建築物受到損害。」

    住在印尼廖內群島省（Riau Islands）的賣家尼恩哥蘭（Frans Kiky Nainggolan）描述，地震發生時電纜都在搖晃，「人們聚集在住家和工作場所外，大家都嚇壞了」。

    馬來西亞首都吉隆坡近郊梳邦再也（Subang Jaya）的居民阿克毛（Hilfa Akmal）表示，「有感覺到1、2分鐘的搖晃」。

    新加坡警方在推特上表示，當局已接到人們報告地震的電話，不過沒有人員受傷。

    台灣時間今天上午9時39分，印尼蘇門答臘省布吉丁宜（Bukittinggi）南北方66公里海域發生芮氏規模6.2地震。（圖擷取自美國地質調查局（USGS））

    台灣時間今天上午9時39分，印尼蘇門答臘省布吉丁宜（Bukittinggi）南北方66公里海域發生芮氏規模6.2地震。（圖擷取自美國地質調查局（USGS））

    在距離震央約17公里的西帕薩曼（West Pasaman），一家醫院緊急疏散院內病患，當地警方也前來協助。（法新社）

    在距離震央約17公里的西帕薩曼（West Pasaman），一家醫院緊急疏散院內病患，當地警方也前來協助。（法新社）

    今（25）日印尼蘇門答臘西岸附近的內陸地區發生規模6.2地震，造成2人死亡（歐新社）

    今（25）日印尼蘇門答臘西岸附近的內陸地區發生規模6.2地震，造成2人死亡（歐新社）

    印尼蘇門答臘今日發生規模6.2地震，當地民眾從市場撤離後在外面等待。（美聯社）

    印尼蘇門答臘今日發生規模6.2地震，當地民眾從市場撤離後在外面等待。（美聯社）

    印尼蘇門答臘今日發生規模6.2地震後，小學生從教學大樓撤離。（路透）

    印尼蘇門答臘今日發生規模6.2地震後，小學生從教學大樓撤離。（路透）

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