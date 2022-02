烏國戰火下的新生兒病房！醫護待防空洞手動維持嬰兒呼吸

2022/02/25 16:33

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭展開軍事入侵,烏國多個城市遭受砲火轟炸,第4大城市丹伯貝佐斯基(Dnipro)也成為主要攻擊目標,當地1名51歲醫生向外媒透露,自己所就職的兒童醫院為了避免遭俄軍轟炸,將重症新生兒病房轉移至該棟較低樓層的臨時防空洞,消息曝光後,引起外界矚目。

根據美媒《紐約時報》(The New York Times)報導,51歲新生兒加護病房主任蘇爾科夫(Dr. Surkov),於第聶伯羅彼得羅夫斯克州兒童醫院(Dnipropetrovsk Oblast Children's Clinical Hospital)工作,近日透過通訊軟體WhatsApp聯繫紐時記者,並附上1段由同事所拍攝的影片,內容提到該院為了躲避俄軍轟炸,將病房轉移至該棟較低層樓的臨時防空洞。

公開畫面可見,影片中一排小嬰兒裹著毯子躺在床鋪上,數名嬰兒由醫護人員抱在懷裡,還可發現醫護人員以人工手動方式替小嬰兒維持呼吸。

蘇爾科夫說,「我們緊張又茫然,這是我們的新生兒加護病房,你能想像嗎?這是我們的真實情況」。

網友看到Po文和影片後,紛紛留言,有人說「醫生與護士們都是英雄!希望上帝給你們力量,讓你們可以盡快脫困」、「身為父親看到這些畫面讓我心痛,因為俄國入侵才會受苦,普廷的行為不值得認可」、「不敢相信正在發生這種事情...希望上天保佑這些無辜的嬰兒與烏克蘭人民」、「願上帝保這些護理人員與孩子們」。

Newborn infants from the neonatal intensive care unit at a children’s hospital in Dnipro, in eastern Ukraine, were moved into a makeshift bomb shelter on a lower level of the building on Thursday. https://t.co/l8RAcFMTud pic.twitter.com/kWud9ktt2P