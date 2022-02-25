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    烏國戰火下的新生兒病房！醫護待防空洞手動維持嬰兒呼吸

    烏克蘭第4大城市丹伯貝佐斯基（Dnipro）1名51歲醫生向外媒透露，他所就職的兒童醫院，為了躲避俄軍轟炸，將重症新生兒病房轉移到該棟較低樓層的臨時防空洞內。（圖擷取自「@spbecker」推特）

    烏克蘭第4大城市丹伯貝佐斯基（Dnipro）1名51歲醫生向外媒透露，他所就職的兒童醫院，為了躲避俄軍轟炸，將重症新生兒病房轉移到該棟較低樓層的臨時防空洞內。（圖擷取自「@spbecker」推特）

    2022/02/25 16:33

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭展開軍事入侵，烏國多個城市遭受砲火轟炸，第4大城市丹伯貝佐斯基（Dnipro）也成為主要攻擊目標，當地1名51歲醫生向外媒透露，自己所就職的兒童醫院為了避免遭俄軍轟炸，將重症新生兒病房轉移至該棟較低樓層的臨時防空洞，消息曝光後，引起外界矚目。

    根據美媒《紐約時報》（The New York Times）報導，51歲新生兒加護病房主任蘇爾科夫（Dr. Surkov），於第聶伯羅彼得羅夫斯克州兒童醫院（Dnipropetrovsk Oblast Children's Clinical Hospital）工作，近日透過通訊軟體WhatsApp聯繫紐時記者，並附上1段由同事所拍攝的影片，內容提到該院為了躲避俄軍轟炸，將病房轉移至該棟較低層樓的臨時防空洞。

    公開畫面可見，影片中一排小嬰兒裹著毯子躺在床鋪上，數名嬰兒由醫護人員抱在懷裡，還可發現醫護人員以人工手動方式替小嬰兒維持呼吸。

    蘇爾科夫說，「我們緊張又茫然，這是我們的新生兒加護病房，你能想像嗎？這是我們的真實情況」。

    網友看到Po文和影片後，紛紛留言，有人說「醫生與護士們都是英雄！希望上帝給你們力量，讓你們可以盡快脫困」、「身為父親看到這些畫面讓我心痛，因為俄國入侵才會受苦，普廷的行為不值得認可」、「不敢相信正在發生這種事情...希望上天保佑這些無辜的嬰兒與烏克蘭人民」、「願上帝保這些護理人員與孩子們」。

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