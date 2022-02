首都基輔暗夜再傳2次爆炸巨響 烏克蘭官員：飛彈攻擊仍持續

2022/02/25 12:57

上稿時間:12:26

更新時間:12:57

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發動侵略行動第2日,傳俄軍持續進犯首都,外媒指出,烏克蘭當地時間25日凌晨基輔疑再遭飛彈轟炸,市內聽見數聲爆炸巨響。

根據《福斯新聞》、《美聯社》等媒體報導,俄軍據報正不斷逼近烏克蘭首都基輔,該市25日稍早接連傳出數聲轟隆巨響;《CNN》一組團隊表示,在基輔市中心聽見2次巨響,接著聽見遠處傳來的第3次爆炸聲。

《CNN》報導,烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科(Anton Gerashchenko)證實稱首都稍早遭到飛彈攻擊,並指針對基輔的巡弋飛彈或彈道飛彈攻擊仍在持續中;目前烏克蘭軍方尚未對此做出回應。

又據《CNN》及《Axios》報導,美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)24日晚間透露,有2支俄國軍隊正朝首都基輔進逼,其中1支從白俄羅斯進入的機械化步兵已抵達基輔外圍20英里(約32公里)處;美方指出,俄軍目標包圍基輔,且可能計劃推翻烏克蘭政府。

