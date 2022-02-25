首都基輔暗夜再傳2次爆炸巨響 烏克蘭官員：飛彈攻擊仍持續
2022/02/25 12:57
上稿時間：12:26
更新時間：12:57
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發動侵略行動第2日，傳俄軍持續進犯首都，外媒指出，烏克蘭當地時間25日凌晨基輔疑再遭飛彈轟炸，市內聽見數聲爆炸巨響。
根據《福斯新聞》、《美聯社》等媒體報導，俄軍據報正不斷逼近烏克蘭首都基輔，該市25日稍早接連傳出數聲轟隆巨響；《CNN》一組團隊表示，在基輔市中心聽見2次巨響，接著聽見遠處傳來的第3次爆炸聲。
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《CNN》報導，烏克蘭內政部長顧問格拉什琴科（Anton Gerashchenko）證實稱首都稍早遭到飛彈攻擊，並指針對基輔的巡弋飛彈或彈道飛彈攻擊仍在持續中；目前烏克蘭軍方尚未對此做出回應。
又據《CNN》及《Axios》報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）24日晚間透露，有2支俄國軍隊正朝首都基輔進逼，其中1支從白俄羅斯進入的機械化步兵已抵達基輔外圍20英里（約32公里）處；美方指出，俄軍目標包圍基輔，且可能計劃推翻烏克蘭政府。
February 25, 2022
Whatever was shot down over Kyiv was pretty big pic.twitter.com/aV6a3VwPgX— OSINTtechnical （@Osinttechnical） February 25, 2022