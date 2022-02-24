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    烏克蘭遭俄軍進犯 中歐國家準備接收難民

    俄羅斯對烏克蘭動武之後，歐洲多國出現多起抗議俄羅斯發動戰爭事件，圖為在柏林的抗議活動，而德國也將支持中歐國家，準備接收來自烏克蘭的難民。（路透）

    俄羅斯對烏克蘭動武之後，歐洲多國出現多起抗議俄羅斯發動戰爭事件，圖為在柏林的抗議活動，而德國也將支持中歐國家，準備接收來自烏克蘭的難民。（路透）

    2022/02/24 23:10

    〔中央社〕俄軍進犯烏克蘭，中歐國家準備接收逃離烏克蘭的民眾，波蘭在其邊境設立接收站，匈牙利計劃派兵建立難民走廊，德國則將支持面臨難民湧入潮的國家，尤其是波蘭。

    歐洲聯盟東翼國家曾為華沙公約組織（Warsaw Pact）成員，如今則加入北大西洋公約組織（NATO）行列；其中，波蘭、匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞均與烏克蘭有陸地接壤。

    今天稍早，俄羅斯對擁有4400萬人口的烏克蘭發動陸海空全面入侵行動，這是歐洲自世界第二次大戰以來，一國對另一國發動的最大規模攻擊。

    莫斯科的行動印證了西方國家最深切的恐懼，並引發各界對烏克蘭難民潮的擔憂。

    波蘭呼籲對俄羅斯實施「最嚴厲的制裁」；捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）稱俄軍進犯烏克蘭是「野蠻的侵略行為」。

    與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）交好的匈牙利總理奧班（Viktor Orban），也譴責莫斯科的舉動。他表示，匈牙利將準備提供烏克蘭人道援助，並準備接收難民。

    波蘭新聞社（PAP）報導，波蘭內政部副部長謝佛納克（Pawel Szefernaker）說：「接下來的幾小時內，將設立烏克蘭難民接待站。」

    謝佛納克表示，第一階段將在邊境附近設立8個難民接待站，為逃離烏克蘭者提供食物、醫療援助和資訊。

    匈牙利也說，出於安全和人道原因，將派遣部隊至接壤烏克蘭地區，但當局未說明人數。

    匈牙利國防部長班科（Tibor Benko）23日晚間告訴媒體，若有必要，匈國必須準備好接收數以萬計的難民。

    斯洛伐克內政部一名官員今天表示，斯洛伐克與烏克蘭邊界交會處的車流量略升，之後料將繼續增加，斯洛伐克準備伸出援手，「可以允許那些身上沒有所有必要文件的人入境」。

    德國媒體引述估計數字指出，一旦發生戰爭，可能有20萬至100萬人從烏克蘭逃往歐盟國家；德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示，將對受難民潮影響的國家提供強力支持，尤其是波蘭。

    費瑟另指出，她一直與波蘭政府和歐盟執行委員會（European Commission）保持聯繫。另外，柏林市長吉費（Franziska Giffey）告訴德媒，柏林正在為難民的到來做準備。

    另外，保加利亞總統拉德夫（Rumen Radev）說，將從陸路撤離來自烏克蘭的逾4000名保加利亞裔民眾；總理佩特科夫（Kiril Petkov）表示，將以飯店等觀光設施接待烏克蘭難民。保加利亞並未與烏克蘭接壤，但兩國均為黑海沿岸國家。

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