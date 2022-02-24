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    「我們遭到嚴重轟炸攻擊」 烏克蘭士兵和父母告別影片瘋傳

    一名烏克蘭士兵喘著氣對著鏡頭表示，現在他們遭到非常強烈的轟擊，接著他表示：「爸，媽，我愛你們」。（擷取自推特）

    一名烏克蘭士兵喘著氣對著鏡頭表示，現在他們遭到非常強烈的轟擊，接著他表示：「爸，媽，我愛你們」。（擷取自推特）

    2022/02/24 21:48

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今天發動對烏克蘭的軍事攻擊行動，俄羅斯總統普廷今日宣布出兵進行「特別任務」後，烏克蘭多地就遭轟炸，揚起濃煙及烈火。對此，網路今日也瘋傳一段烏克蘭士兵表示遭到強烈轟炸，對著鏡頭說「爸，媽，我愛你們」的影片，讓人看了為之鼻酸。

    社群媒體推特今日瘋傳一段影片，短短10秒多的影片中，一名烏克蘭士兵喘著氣對著鏡頭表示，現在他們遭到非常強烈的轟擊，接著他表示：「爸，媽，我愛你們」。

    影片下方，網友紛紛表示：「他會沒事的」、「看了好傷心」、「這完全是不對的」、「為什麼這一切會發生，看到這個我真的哭了」、「不要戰爭」、「到底發生了什麼事情，會走到這一步？」、「認真為他祈禱」、「這令人心碎」、「這真的太可悲了」、「祈禱大家平安」。

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