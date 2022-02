「我們遭到嚴重轟炸攻擊」 烏克蘭士兵和父母告別影片瘋傳

2022/02/24 21:48

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯今天發動對烏克蘭的軍事攻擊行動,俄羅斯總統普廷今日宣布出兵進行「特別任務」後,烏克蘭多地就遭轟炸,揚起濃煙及烈火。對此,網路今日也瘋傳一段烏克蘭士兵表示遭到強烈轟炸,對著鏡頭說「爸,媽,我愛你們」的影片,讓人看了為之鼻酸。

社群媒體推特今日瘋傳一段影片,短短10秒多的影片中,一名烏克蘭士兵喘著氣對著鏡頭表示,現在他們遭到非常強烈的轟擊,接著他表示:「爸,媽,我愛你們」。

影片下方,網友紛紛表示:「他會沒事的」、「看了好傷心」、「這完全是不對的」、「為什麼這一切會發生,看到這個我真的哭了」、「不要戰爭」、「到底發生了什麼事情,會走到這一步?」、「認真為他祈禱」、「這令人心碎」、「這真的太可悲了」、「祈禱大家平安」。

