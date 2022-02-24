驚悚影片曝光！烏克蘭平民路上騎腳踏車 突天降砲彈慘死

一名烏克蘭平民在路上騎腳踏車，突遭砲擊慘死。（圖取自推特）

2022/02/24 21:36

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發動攻擊，戰火無情，受害最深的恐怖是人民。網路流傳一則影片，一名烏克蘭人在路上騎著腳踏車遭砲彈擊中，當場慘死，驚悚畫面嚇壞網友。

有網友在PTT轉發2則推特影片，內容是烏克蘭當地監視器畫面，只見一名民眾在路上騎腳踏車，下一秒天外飛來一顆砲彈，畫面瞬間被巨大紅色火光與白煙塞滿，騎士則是掙扎了一下倒臥在路上。

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另段影片則顯示，這名民眾倒臥在腳踏車旁，遺體被藍布蓋住，部分肢體斷裂，現場血跡斑斑，相當駭人，而原本平整的道路也因為砲擊而變得坑坑疤疤，宛若末世的場景。

影片曝光後，不少網友感嘆戰爭的殘酷，紛紛留言，「幹超恐怖」、「被地面碎石波及，跟手榴彈一樣」、「不敢點，戰爭真的很可怕不是兒戲!QQ」、「戰爭無情」、「應該是雙腿被炸斷，爬幾下就死了」。

The moment when civilians were shot in Ukraine. pic.twitter.com/VfrjtE3lCX — REALIST （@realistqx1） February 24, 2022

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