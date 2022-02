驚悚影片曝光！烏克蘭平民路上騎腳踏車 突天降砲彈慘死

2022/02/24 21:36

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯對烏克蘭發動攻擊,戰火無情,受害最深的恐怖是人民。網路流傳一則影片,一名烏克蘭人在路上騎著腳踏車遭砲彈擊中,當場慘死,驚悚畫面嚇壞網友。

有網友在PTT轉發2則推特影片,內容是烏克蘭當地監視器畫面,只見一名民眾在路上騎腳踏車,下一秒天外飛來一顆砲彈,畫面瞬間被巨大紅色火光與白煙塞滿,騎士則是掙扎了一下倒臥在路上。

另段影片則顯示,這名民眾倒臥在腳踏車旁,遺體被藍布蓋住,部分肢體斷裂,現場血跡斑斑,相當駭人,而原本平整的道路也因為砲擊而變得坑坑疤疤,宛若末世的場景。

影片曝光後,不少網友感嘆戰爭的殘酷,紛紛留言,「幹超恐怖」、「被地面碎石波及,跟手榴彈一樣」、「不敢點,戰爭真的很可怕不是兒戲!QQ」、「戰爭無情」、「應該是雙腿被炸斷,爬幾下就死了」。

The moment when civilians were shot in Ukraine. pic.twitter.com/VfrjtE3lCX