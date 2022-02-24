俄羅斯進攻烏克蘭 矢板明夫：提防中國對台認知作戰

矢板明夫認為，中國應不會趁亂出兵台灣，但需提防中國對台灣發動一波強而有力的認知作戰。（資料照）

2022/02/24 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯今天（24日）進兵烏克蘭，日媒《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，有人擔心中共趁亂出兵台灣，基本上不太可能，但要提防中國藉機發動一波強而有力的對台認知作戰，如「今日烏克蘭明日台灣」、「美軍不會來」等等，更可能影響年底的九合一大選，台灣務必嚴防假訊息的滲透。

矢板明夫今天在臉書粉專發文表示，俄羅斯進攻烏克蘭將成為21世紀國際政治史上一個重要事件。至於有人擔心中共趁亂發兵台灣，他認為，這基本上不太可能，因為習近平半年後將要連任，按常理講，這時候不會主動挑起事端；此外，福建沿海也沒有看到大規模軍事行動的準備動作。

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但矢板明夫強調，中國很可能會藉機對台灣發動一波強而有力的認知作戰，「今日烏克蘭，明日台灣」、「美軍不會來」等聲音一定會被到處散播，藉此破壞台灣內部團結、製造對立，更可能影響年底的地方選舉，台灣應該嚴防假訊息的滲透。

矢板明夫認為，烏克蘭問題塵埃落定後，歐美與日本將會反省在烏克蘭問題上的失敗，因而更加關注台灣海峽，台灣的國際地位很可能會繼續上升，如果台灣在這段時間做得好，中國就很難對台灣出手。

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