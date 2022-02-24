華爾街日報：美俄中新超級強權之爭揭開序幕

俄羅斯對烏克蘭肆無忌憚發動軍事攻擊，「華爾街日報」分析，這代表國際政治新秩序的第一場重大衝突，美、俄、中三個大國互相競爭，美國的主宰地位備受威脅。左為美國總統拜登，右為俄羅斯總統普廷。（法新社）

2022/02/24 20:26

〔中央社〕俄羅斯對烏克蘭肆無忌憚發動軍事攻擊，代表國際政治新秩序的第一場重大衝突。美俄中三個大國互相競爭，美國的主宰地位備受威脅。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）對烏克蘭部署重兵，並在今天發動他所稱的「特殊軍事行動」，藉此要求西方重新調整後冷戰時期的歐洲安全協議，同時也展示俄國具備實施國家意志的軍事能力，即便西方國家反對並實施經濟制裁。

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為此，普廷從俄中邊境調動一些軍事單位，以彰顯他對俄中關係的信心。實際上，這兩個大國正按照自身利益協同重塑全球秩序，即使雙方關係尚未達到正式結盟的程度。

華爾街日報指出，俄羅斯和中國已建立蓬勃發展的夥伴關係，在某種程度上，這是基於兩國為了削弱美國實力的共同利益。與1950年代中蘇同盟不同，俄國現在是歐洲重要的天然氣供應國，中國也不再是窮困、飽受戰爭蹂躪的國家，不僅變身成為製造業大國，軍力更是日益壯大。

這種新興秩序使美國在世界不同地區同時與兩個競爭對手抗衡，而美國在這些地區有關係密切的夥伴以及重大經濟和政治利益。

曾在歐巴馬政府時期擔任國防部次長的佛洛諾伊（Michele Flournoy）說：「我們過去都以為我們看到的是一個完整、自由、無限期和平的歐洲。過去我們知道俄羅斯會有一些灰色地帶的行動，普廷會用他在蘇聯國家安全委員會（KGB）的策略在俄國周邊製造不穩定。但全面入侵一個主權國家以重新定位其政府方向，那就另當別論了。」

「而且我們看到，雖然北京不是真的很喜歡普廷的戰術，但這兩國還是願意以威權國家之姿聯合起來對抗西方民主國家。未來我們會看到越來越多這樣的情況。」

美國遭遇的困境，部分源自於冷戰結束時華府的舉動。當時身為全球唯一超級強權，美國在全球積極推動民主，並擴大冷戰時期美國在歐洲的主要軍事聯盟北大西洋公約組織（NATO）的規模，將克里姆林宮主導的華沙條約（Warsaw Pac）前成員國和一些前蘇聯加盟共和國納入其中。

然而，普廷認為，他與西方的競爭是一場零和遊戲，因此著手恢復俄羅斯在蘇聯時期的突出地位，對周邊國家擁有更大話語權。

中共高層也認為，一些前蘇聯加盟共和國的民主示威是美國策劃的陰謀，最終矛頭可能指向北京。因此中國領導層加強對國內的控制，同時不斷增強軍力。

過去10年的大部分時間，美國安全部門開始注意到五角大廈在2015年所稱的「大國競爭重現」，並把關注焦點從中東和西南亞的反恐行動加以轉移。

在五角大廈尋求為未來衝突重新調整優先事項之際，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）一再將中國視為「步步進逼的挑戰」，而俄羅斯則被認為是程度較低的長期危險。

這一預測與美國總統拜登（Joe Biden）確定的優先事項相吻合。處理好與莫斯科的關係，將有助於拜登政府致力於與北京的軍事、經濟和技術競爭。

為達此一目的，拜登去年6月與普廷進行一場峰會，以打造白宮所稱的「穩定、可預測」關係。為了維護美俄關係，拜登同意將限制美俄長程核武的「新戰略武器裁減條約」（New START）延長五年。白宮還指示五角大廈研究利用俄羅斯在中亞的基地，以防止美軍撤離後阿富汗再度出現恐怖主義威脅。

然而，普廷卻試圖利用美國把重心放到其他地區的機會，來推進他的目標，把白俄羅斯和烏克蘭納入莫斯科勢力範圍，最明顯的就是俄羅斯在白俄與烏克蘭邊境大規模軍事集結，以及對烏克蘭發動的新攻擊。

雖然美國年度國防預算激增至7000億美元以上，但一方面要應對俄羅斯製造的緊急危機，另一方面又要為中國的威脅做準備，這對五角大廈來說仍是巨大挑戰。

由美國國會委託，前軍官和國防官員於2018年發布的一項五角大廈戰略研究顯示，如果美軍被迫同時在兩條或更多戰線作戰，美國很可能難以應對。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）軍事歷史學家柯恩（Eliot Cohen）指出：「美國將必須再次習慣於同時多方行動—不僅是軍事上，心理和外交政策制定方面也是。」

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