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    烏克蘭請求土耳其關閉海峽 禁俄船艦進出黑海

    烏克蘭駐土耳其大使包德納爾今天說，在俄羅斯對烏發動陸空突擊行動後，烏克蘭已請求土耳其對俄羅斯船艦關閉博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽。圖為16日俄羅斯海軍巡防艦Dmitriy Rogachev通過博斯普魯斯海峽開往黑海。（法新社）

    烏克蘭駐土耳其大使包德納爾今天說，在俄羅斯對烏發動陸空突擊行動後，烏克蘭已請求土耳其對俄羅斯船艦關閉博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽。圖為16日俄羅斯海軍巡防艦Dmitriy Rogachev通過博斯普魯斯海峽開往黑海。（法新社）

    2022/02/24 19:49

    〔中央社〕烏克蘭駐土耳其大使包德納爾今天說，在俄羅斯對烏發動陸空突擊行動後，烏克蘭已請求土耳其對俄羅斯船艦關閉博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽。

    這項請求使北約會員國土耳其左右為難，土國與烏克蘭和俄羅斯以黑海為界，並同時與兩國交好。根據1936年一項公約，土國對這兩個海峽擁有控制權，可以在戰時或遭受威脅時限制軍艦通行。

    包德納爾（Vasyl Bodnar）在土耳其安卡拉舉行記者會表示：「我們請求將空域、博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）和達達尼爾海峽（Dardanelles Strait）關閉，並已向土耳其方面表達我們的相關請求。另一方面，我們希望對俄羅斯方面實施制裁。」

    土耳其反對制裁俄羅斯，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）曾表示，土國方面將設法在不犧牲與俄、烏任一方關係的前提下，應對危機；但也稱，俄國對烏克蘭的作法令人無法接受。

    土耳其反對俄羅斯對敘利亞和利比亞的政策，反對俄國2014年併吞克里米亞（Crimea），也反對俄國2008年承認喬治亞共和國（Georgia）的兩個地區獨立。

    艾爾段辦公室表示，艾爾段在格林威治時間8時將召集安全領導官員開會，討論俄軍進攻烏克蘭一事。1110224

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