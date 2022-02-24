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    美國禽流感疫情快速擴大 德拉瓦州爆120萬隻雞染病撲殺

    美國的禽流感疫情明顯擴大，德拉瓦州新堡郡1座養雞場有近120萬隻雞染病。禽流感疫情處置示意圖，與本文無關。（法新社資料照）

    美國的禽流感疫情明顯擴大，德拉瓦州新堡郡1座養雞場有近120萬隻雞染病。禽流感疫情處置示意圖，與本文無關。（法新社資料照）

    2022/02/24 15:18

    〔即時新聞／綜合報導〕美國的禽流感疫情急遽擴大，德拉瓦州1座養雞場傳近120萬隻雞感染高致病性的H5禽流感病毒株，將進行全面撲殺；全美過去2週已有至少165萬隻禽鳥染病，大幅衝擊該國的家禽養殖產業。

    根據《路透》報導，美國德拉瓦州當局23日公布，位在新堡郡的1座養雞場有120萬隻雞感染高度致命的禽流感病毒株，使美國過去2週累計染疫禽鳥總數來到約165萬隻。

    據報導，美國最新一波禽流感疫情明顯擴大，讓該國養雞農損失慘重，不僅需撲殺雞隻，產品出口也受限；日本已禁止自德拉瓦州進口雞蛋。

    德拉瓦州政府官員表示，該養雞場內所有雞隻都將遭到撲殺，不會進入食品系統，當局也補充說明，食用家禽產品並無安全疑慮，不會對人類造成健康風險。

    報導指出，德拉瓦州該養雞場內傳播的是H5高病原性禽流感病毒，對家禽造成的死亡率相當高；近期印第安納州、肯塔基州商業養雞場及野鳥感染的禽流感皆屬H5病毒株。

    據悉，德拉瓦州此次爆發禽流感疫情，是該州自2004年以來首次在商業養雞場發現高病原性禽流感病例，目前確切感染源頭未明。

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