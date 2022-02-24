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    軍情動態》防伊朗局勢升溫 美軍將與中東盟邦共組無人機隊

    美國中央司令部海軍司令、兼任第5艦隊司令庫柏（Brad Cooper）中將表示，美國海軍將與盟國組建1支無人機聯合機隊。（美聯社）

    美國中央司令部海軍司令、兼任第5艦隊司令庫柏（Brad Cooper）中將表示，美國海軍將與盟國組建1支無人機聯合機隊。（美聯社）

    2022/02/24 10:58

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍位於中東的第5艦隊21日宣布，鑑於與伊朗的緊張局勢升溫，美國海軍將與盟國組建1支無人機聯合機隊（joint fleet of unmanned drones），以巡弋該地區的廣闊水域。

    《美聯社》報導，美國中央司令部海軍司令、兼任第5艦隊司令庫柏（Brad Cooper）中將在在阿布達比舉行的第5屆無人作業系統展（UMEX 2022）表示，無人機聯合機隊將包含100架航行和潛水的無人系統，將大幅增加美國海軍的監視能力，能夠監控掌握全球航運與燃料運輸的重要水域動態。

    近年來，隨著伊朗與世界大國的核協議破裂，海上貿易成為德黑蘭提高影響力的目標。庫柏坦言，伊朗是中東區域的一大威脅，包含彈道飛彈、巡弋飛彈與無人機發展，以及伊朗在伊拉克​​、敘利亞、黎巴嫩和葉門扶植的代理人團體，使其在整個地區都有軍事影響力。

    庫柏表示，通過使用無人機系統，美軍可以簡單地監控到更多狀況，無人機系統已具備高度可靠性，能消除不必要的人為因素，他希望這些使用人工智慧的無人機部隊能在2023年夏天投入使用。

    駐紮在巴林的第5艦隊，轄區包括非常重要的荷莫茲海峽，這是波斯灣20%的石油通過的狹窄口岸，海峽還延伸至蘇伊士運河附近的紅海、連接中東和地中海的埃及水道，以及葉門附近的曼德海峽。

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