俄羅斯全面入侵烏克蘭 聯合國秘書長：不允許普廷在歐洲開戰

針對俄羅斯進犯烏克蘭，聯合國秘書長古特雷斯（見圖）強烈譴責。（歐新社）

2022/02/24 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）稍早宣布對烏克蘭展開軍事行動後，俄軍火速推進，不但烏國首都基輔（Kyiv）傳出砲擊聲，稍早烏國內政部長格拉申科（Anton Gerashchenko）也證實，敵軍已登陸敖德薩（Odessa）市。對此，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）也予以強烈譴責。

綜合外媒報導，稍早普廷頒令，在盧甘斯克（Luhansk）和頓內茨克（Donetsk）2大共和國求援下，授權軍隊在烏東頓巴斯地區執行軍事行動，為防禦性質，隨後，人在烏克蘭首都基輔的《CNN》記者聽到巨大的爆炸聲響。

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而稍早，烏克蘭內政部長幕僚證實，俄軍已經登陸敖德薩市，並正在越過第2大城哈爾科夫（Kharkiv）的邊境。

對此，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）稍早呼籲俄國總統普廷，停止進犯烏克蘭，將軍隊送回俄羅斯，人道主義不允許他在歐洲開戰，這恐將成為本世紀至今最嚴重的戰爭。

古特雷斯沉痛地說，這是他任內「最悲傷的時刻」，他強調，俄羅斯的軍事行動不只對俄烏雙方造成打擊，更有可能對全球經濟產生影響。

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