駭人！ 印尼男子河邊洗澡遭3.9公尺猛鱷活活咬死

〔即時新聞/綜合報導〕印尼北加里曼丹省(North Kalimantan)近期1名51歲男子在河邊洗澡時,突然遭到1隻身長約13英呎(3.9公尺)的鱷魚襲擊,接著被拖入水中狠咬致死,行經路人將整段掙扎過程錄製後公開,事件曝光後,引起外界關注。

綜合外媒報導,51歲男子路德(Luther)於15日採集棕櫚葉後,前往貝巴圖河邊(Bebatu River)沐浴,洗澡到一半時突然被1隻長約13英呎的鱷魚襲擊,一旁友人見狀嘗試嚇退鱷魚卻未奏效,被迫目睹猛鱷將路德拖入水中後活活咬死。

報導指出,行經路人撞見鱷魚襲擊路德,將全程錄製並上傳至網路。從公開畫面可見,路德被鱷魚拖入水中後,疑一度嘗試徒手反擊未果,最終遭到鱷魚撕咬後活活咬死。

村長馬哈茂德(Mahmuda)透露,「這條河曾發生過鱷魚襲擊人類事件,目前已在河邊設置警示牌提醒民眾」。

當地警方表示,目前已派出數名搜救人員進行搜索,由於貝巴圖河附近有許多灌木叢,加上搜救設備不夠充足,將會盡全力尋找受害者的遺體,並同時呼籲「民眾切勿靠近這條河,以免再度發生憾事」。

