駭人！ 印尼男子河邊洗澡遭3.9公尺猛鱷活活咬死

51歲男子路德前往貝巴圖河邊沐浴，洗澡到一半時突然被1隻長約3.9公尺的鱷魚襲擊。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

2022/02/24 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕印尼北加里曼丹省（North Kalimantan）近期1名51歲男子在河邊洗澡時，突然遭到1隻身長約13英呎（3.9公尺）的鱷魚襲擊，接著被拖入水中狠咬致死，行經路人將整段掙扎過程錄製後公開，事件曝光後，引起外界關注。

綜合外媒報導，51歲男子路德（Luther）於15日採集棕櫚葉後，前往貝巴圖河邊（Bebatu River）沐浴，洗澡到一半時突然被1隻長約13英呎的鱷魚襲擊，一旁友人見狀嘗試嚇退鱷魚卻未奏效，被迫目睹猛鱷將路德拖入水中後活活咬死。

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報導指出，行經路人撞見鱷魚襲擊路德，將全程錄製並上傳至網路。從公開畫面可見，路德被鱷魚拖入水中後，疑一度嘗試徒手反擊未果，最終遭到鱷魚撕咬後活活咬死。

村長馬哈茂德（Mahmuda）透露，「這條河曾發生過鱷魚襲擊人類事件，目前已在河邊設置警示牌提醒民眾」。

當地警方表示，目前已派出數名搜救人員進行搜索，由於貝巴圖河附近有許多灌木叢，加上搜救設備不夠充足，將會盡全力尋找受害者的遺體，並同時呼籲「民眾切勿靠近這條河，以免再度發生憾事」。

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Horrifying moment man, 51, is eaten alive by a crocodile as he bathes in an Indonesian river while his friends desperately try to scare the predator off

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