荷蘭阿姆斯特丹挾持案 人質狂奔助攻警方逮人
〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）在當地時間週二（22號）晚間發生一起人質挾持案，所幸事件在人質出奇不意的「協助」之下成功解決，而事後該名被挾持的人質也被譽為英雄。
《法新社》報導，這名27歲的嫌犯於週二下午拿著手槍和半自動武器踏入蘋果直營店，他將一名保加利亞籍男子挾為人質，並索討價值2億歐元（約合新台幣62億）的加密貨幣作為贖金。
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報導指出，事發後有大約70人逃離現場，另外有4人逃過嫌犯的視線躲了起來。警方獲報後迅速封鎖了現場與歹徒對峙。
在事件發生4小時後，嫌犯要求警方遞送飲用水，而當水送達時，人質把握住良機，拔腿狂奔跑出店外。
根據影片畫面顯示，人質一路向外死命狂奔，嫌犯則在後窮追不捨，就在這危急關頭，一輛警車突然殺出，將嫌犯撞倒在地，事件就此平安落幕。
荷蘭警方事後表示，他們確認嫌犯佩戴了爆炸裝置，幸好在過程中並未引爆，這名身受重傷的嫌犯已被送醫治療，警方也正在進行相關的調查。
警方更讚揚人質的機智反應，如果不是他趁隙狂奔，這起人質危機不知道何時才能結束。
BREAKING: Hostage situation in the Apple store in #Amsterdam （ Video credit @remcovoogt ） pic.twitter.com/j7XXoIv0qJ— News_Executive （@News_Executive） February 22, 2022
#BREAKING: Hostage runs from Apple Store in Amsterdam while being chased by hostage-taker, who is then run over by police #Amsterdam #leidseplein #gijzeling #news #Hostage#BreakingNews pic.twitter.com/X8WIRdjnMJ— JUST IN | World （@justinbroadcast） February 23, 2022