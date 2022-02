荷蘭阿姆斯特丹挾持案 人質狂奔助攻警方逮人

2022/02/24 00:09

〔即時新聞/綜合報導〕荷蘭首都阿姆斯特丹(Amsterdam)在當地時間週二(22號)晚間發生一起人質挾持案,所幸事件在人質出奇不意的「協助」之下成功解決,而事後該名被挾持的人質也被譽為英雄。

《法新社》報導,這名27歲的嫌犯於週二下午拿著手槍和半自動武器踏入蘋果直營店,他將一名保加利亞籍男子挾為人質,並索討價值2億歐元(約合新台幣62億)的加密貨幣作為贖金。

報導指出,事發後有大約70人逃離現場,另外有4人逃過嫌犯的視線躲了起來。警方獲報後迅速封鎖了現場與歹徒對峙。

在事件發生4小時後,嫌犯要求警方遞送飲用水,而當水送達時,人質把握住良機,拔腿狂奔跑出店外。

根據影片畫面顯示,人質一路向外死命狂奔,嫌犯則在後窮追不捨,就在這危急關頭,一輛警車突然殺出,將嫌犯撞倒在地,事件就此平安落幕。

荷蘭警方事後表示,他們確認嫌犯佩戴了爆炸裝置,幸好在過程中並未引爆,這名身受重傷的嫌犯已被送醫治療,警方也正在進行相關的調查。

警方更讚揚人質的機智反應,如果不是他趁隙狂奔,這起人質危機不知道何時才能結束。

#BREAKING: Hostage runs from Apple Store in Amsterdam while being chased by hostage-taker, who is then run over by police #Amsterdam #leidseplein #gijzeling #news #Hostage#BreakingNews pic.twitter.com/X8WIRdjnMJ