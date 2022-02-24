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    荷蘭阿姆斯特丹挾持案 人質狂奔助攻警方逮人

    嫌犯（左）當時手持槍枝，人質（右）則在他的掌控之下。（歐新社）

    嫌犯（左）當時手持槍枝，人質（右）則在他的掌控之下。（歐新社）

    2022/02/24 00:09

    〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭首都阿姆斯特丹（Amsterdam）在當地時間週二（22號）晚間發生一起人質挾持案，所幸事件在人質出奇不意的「協助」之下成功解決，而事後該名被挾持的人質也被譽為英雄。

    《法新社》報導，這名27歲的嫌犯於週二下午拿著手槍和半自動武器踏入蘋果直營店，他將一名保加利亞籍男子挾為人質，並索討價值2億歐元（約合新台幣62億）的加密貨幣作為贖金。

    報導指出，事發後有大約70人逃離現場，另外有4人逃過嫌犯的視線躲了起來。警方獲報後迅速封鎖了現場與歹徒對峙。

    在事件發生4小時後，嫌犯要求警方遞送飲用水，而當水送達時，人質把握住良機，拔腿狂奔跑出店外。

    根據影片畫面顯示，人質一路向外死命狂奔，嫌犯則在後窮追不捨，就在這危急關頭，一輛警車突然殺出，將嫌犯撞倒在地，事件就此平安落幕。

    荷蘭警方事後表示，他們確認嫌犯佩戴了爆炸裝置，幸好在過程中並未引爆，這名身受重傷的嫌犯已被送醫治療，警方也正在進行相關的調查。

    警方更讚揚人質的機智反應，如果不是他趁隙狂奔，這起人質危機不知道何時才能結束。

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