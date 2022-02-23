波蘭、立陶宛總統赴基輔 支持烏克蘭成歐盟候選國

波蘭總統杜達（左）與立陶宛總統瑙塞達（右）23日訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（中）會面。（法新社）

2022/02/23 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕俄烏情勢越來越緊張，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）、立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）今天（23日）出訪基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，當面表態支持烏國獲得歐盟候選國地位，並呼籲國際社會繼續加大對俄羅斯的制裁力道。

根據《路透》 報導，杜達與瑙塞達週三赴烏國首都基輔與澤倫斯基會談，會後三方發表共同聲明，明確表示為應對當前挑戰，波國與立國皆認為烏國理應獲得歐盟候選國地位，也支持烏國達成此一目標。

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另外，3位總統也譴責俄國總統普廷（Vladimir Putin）承認烏東地區頓內茨克（Donetsk）共和國和盧甘斯克（Lugansk）共和國為獨立實體，強調此舉不具法律意義。杜達也坦言對俄國近期一系列活動感到憂心，期盼狀況不會進一步發展為戰爭。

澤淪斯基則表示，歐洲未來的安全「正在烏克蘭這裡決定」，昨天（22日）德國雖然宣布停止對「北溪2號」天然氣管線（ Nord Stream 2），但他認為應該全面停止；歐盟也必須盡快對俄國祭出最嚴厲的制裁。

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