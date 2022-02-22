俄羅斯承認烏東分離地區獨立 涵蓋烏軍控制領土

俄羅斯昨天宣布承認烏東分離主義分子成立的頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國，烏克蘭方面則表示，俄羅斯部隊早已進入。（法新主）

2022/02/22 22:54

〔中央社〕俄羅斯今天宣布，它承認烏克蘭東部兩個分離主義分子控制地區為獨立國家，範圍涵蓋目前由烏克蘭政府軍掌控的領土，令西方更加憂心莫斯科即將對烏克蘭展開全面入侵行動。

美聯社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯已承認叛軍掌控區域為獨立國家，國界依照2014年「他們宣告獨立時」的領土界線。

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俄國今天通過立法，替快速派軍進駐架設舞台。僅具橡皮圖章形式的俄國上下議院，火速通過與烏東的友好條約，讓俄國和分離主義分子佔據地區展開軍事合作，包括可能建立俄軍基地。

自2014年以來，烏克蘭政府軍已奪回頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）地區的大部分掌控權，這場持續8年的衝突造成超過1萬4000人死亡。

俄羅斯昨天雖然宣布承認烏東分離主義分子成立的頓內茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國，但並未詳細說明承認的國境邊界。西方大多認為這是俄羅斯即將發動攻擊的信號。據估計俄國近幾週已在烏克蘭邊境集結15萬大軍，西方領導人示警，莫斯科即將發動攻擊。

裝甲車隊昨天晚間被目擊到行駛在分離主義分子掌控的地區，但無法立即釐清是否為俄軍。

俄國官員至今未承認是否已派軍前往烏東，但頓內茨克地方議會成員布瑞格（Vladislav Brig）告訴記者，俄軍部隊早已進入，在頓內茨克進駐北部與西部據點。

俄國在2014年併吞克里米亞數週後，烏東就爆發獨立。烏克蘭和其西方盟友一直指控莫斯科在背後操盤，提供分離主義分子軍隊與武器支援，但遭俄國否認，稱在烏東作戰的俄國人都是出於自願。而普廷21日承認烏東2共和國，讓俄國得以正式掌控那兩個地區，自由派遣俄軍進駐。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）試圖展現冷靜。他昨晚對全國發表演說表示，「我們致力走和平、外交的道路。我們遵循這條路，也只走這條路。」他又說：「但我們在自己的土地上，我們不怕任何事、不怕任何人，我們不欠任何人任何東西，也不會把任何東西讓給別人。」

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在推特發文表示，「克里姆林宮承認它侵略烏克蘭」，並稱莫斯科的舉措是「新柏林圍牆」，呼籲西方趕快對俄羅斯施加制裁。

普廷發表長達1小時電視演說，指控美國和其盟國必須為當前危機負責，並稱烏克蘭試圖加入北約，對俄羅斯構成威脅。他說，「烏克蘭成為北約會員國，對俄羅斯的安全構成直接威脅。」

俄國曾要求西方保證不讓烏克蘭和其他前蘇聯國家成為北約成員，普廷昨天表示，光是暫停烏克蘭加入北約的申請並不夠，北約還必須停止對烏克蘭提供軍備，同時自東歐撤出北約部隊。這些要求遭到西方斷然拒絕。

普廷則警告，西方拒絕莫斯科的要求，使得俄國有權採取進一步動作，保護自身安全。

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