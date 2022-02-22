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    下一個輪到我？普廷急安撫前蘇聯國家：烏克蘭是特例

    俄總統普廷今（22）日稍早宣布承認烏東2區獨立，並出兵烏克蘭「維和」，引起前蘇聯各國戒心。對此，俄媒報導指出，普廷已向獨立國協（CIS）各國保證，烏克蘭是受「外國控制」的特例。圖為普廷2021年參加獨立國協峰會。（路透檔案照）

    俄總統普廷今（22）日稍早宣布承認烏東2區獨立，並出兵烏克蘭「維和」，引起前蘇聯各國戒心。對此，俄媒報導指出，普廷已向獨立國協（CIS）各國保證，烏克蘭是受「外國控制」的特例。圖為普廷2021年參加獨立國協峰會。（路透檔案照）

    2022/02/22 21:40

    〔即時新聞／綜合報導〕俄總統普廷（Vladimir Putin）今（22）日稍早宣布承認烏東2區獨立，並出兵烏克蘭「維和」，引起前蘇聯各國戒心，對此俄媒報導指出，普廷已向獨立國協（CIS）各國保證，烏克蘭是受「外國控制」的特例。

    《路透》報導，俄羅斯總統普廷今（22）日稍早宣布承認烏東親俄叛軍控制的2區獨立，並出兵進烏克蘭「維持和平」，引發國際社會譴責，包括美國、英國、歐盟都將對俄祭出嚴厲制裁。

    然而，俄羅斯此舉同時也引起「獨立國家國協」（CIS）成員國等前蘇聯國家的戒心，對此，俄羅斯新聞通訊社塔斯社（TASS）報導，普廷已向前蘇聯國家保證和澄清，烏克蘭只是「受外國控制」的特例。獨立國家國協目前共有亞美尼亞、亞塞拜然、白俄羅斯、哈薩克、吉爾吉斯、摩爾多瓦、俄羅斯、塔吉克、烏茲別克等9個成員國。

    烏克蘭對此則表示，這是俄羅斯一貫的「大外宣」統戰行為，拒絕進一步回應。

    據悉，在承認烏東親俄叛軍控制2地區獨立，並出兵烏克蘭後，俄羅斯外交部今日稍早也發出聲明，呼籲全球各國一起承認烏東政權。

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