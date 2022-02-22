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    確診數狂飆64倍！港府推「全民強檢」 提前到3、4月放暑假

    香港特首林鄭月娥宣布暑假提前至3、4月放。（歐新社檔案照）

    香港特首林鄭月娥宣布暑假提前至3、4月放。（歐新社檔案照）

    2022/02/22 21:19

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，特首林鄭月娥今天（22日）坦言，香港疫情嚴峻，未來2、3個月是關鍵期，將加大檢測力度。她也宣布，為配合「全民強檢」措施，原本7、8月的暑假，將提前至3、4月。

    綜合中港媒體報導，香港衛生防護中心22日通報單日新增確診6211例，其中有6208例為本土病例，另外3例為境外移入；過去24小時內，有32人病歿。衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，香港本月初至今，確診個案已飆升64倍之多。

    對此，林鄭月娥傍晚召開記者會表示，香港疫情嚴峻，病毒在社區仍廣泛傳播，港府將繼續加大檢測力度，早發現早隔離早治療，以動態清零為目標；預計3月開始進行「全民強檢」，以出生年份分批，不接受強檢將祭懲處。

    為配合「全民強檢」，林鄭月娥也宣布要調整今學年上課安排，本來7、8月暑假提前至3、4月，利用校舍來做全民檢測、疫苗接種、隔離等用途。全港幼稚園及中小學包括國際學校及特殊學校適用，但不包括大專院校。

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