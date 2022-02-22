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    假的！俄官媒控烏國開火 專家：影片中是2010芬蘭演習槍砲聲

    俄羅斯日前指控烏克蘭先向烏東親俄民兵開火，還PO影片當「證據」，遭專家打臉是假影片。圖為烏克蘭烏東前線士兵。（美聯社）

    俄羅斯日前指控烏克蘭先向烏東親俄民兵開火，還PO影片當「證據」，遭專家打臉是假影片。圖為烏克蘭烏東前線士兵。（美聯社）

    2022/02/22 20:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏情勢在俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）宣布承認烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）2個共和國獨立，下令派兵進入烏東地區「維和」後再次升級；此前俄國官媒還PO出影片指控烏國政府軍先違反停火協議，對烏東親俄民兵開火。對此，不少專家跳出來揭露俄國官方公然製作假影片汙衊烏國，且手法拙劣，明眼人都能輕易識破！

    根據英國《衛報》 報導，俄羅斯國營電視台「第一頻道」（Rossija 1）日前釋出一段影片，內容似乎是發生在夜晚森林中的交火，不過僅有開頭能看到掌鏡者持槍開火，之後的畫面都被樹木擋住，只有周遭連續不斷的槍砲聲，影片後半段才出現一名軍人看起來好像因為受傷在哀嚎，影片沒有任何資訊可供外界判別事發地點、時間和人物。

    不過「第一頻道」聲稱該影片出現的軍人為烏克蘭派去襲擊頓內茨克一座氯氣製造廠的士兵小隊，過程中遭親俄民兵發現，雙方發生激戰。而俄國之所以會拿到這段影片，是因為影片開頭那名持槍開火的士兵，因為受傷扔掉頭戴攝影機，後續被頓內茨克共和國官員撿到，才發現這段影片。

    音頻比對證實偽

    在「第一頻道」釋出這段指控烏方先挑事的影片後不久，烏國政府隨即反駁指這是假新聞，不少專家也跳出來說俄官媒製作假影片。英國與愛爾蘭國家通訊社「新聞協會」（PA Media）專家格林漢（August Graham）就發現，該影片出現的槍砲聲是2010年4月在芬蘭一次軍事演習中錄製的聲音，比對2支影片的音頻後研判，假影片製作者應該是在網路上找到這段來自芬蘭的軍事影片，只取其音頻，修掉芬蘭士兵以芬蘭語發出的聲音後，再放上也許是在數週以前就做好的「交火」畫面。

    《衛報》引述烏克蘭情報單位消息指出，該影片很可能為俄羅斯國防部對外情報機構「格魯烏」（GRU）製作。據悉，格魯烏2014年併吞克里米亞半島後，就一直在烏克蘭境內積極活動。

    對此，荷蘭調查性新聞網站「啤令貓」（Bellingcat）創辦人希金斯（Elliot Higgins）直批，俄國老早就在做這種造假影片的事，比較讓人意外的是，他們做這些東西的技術竟然都沒有進步，手法相當拙劣。希金斯認為，這樣的假影片不容易被國際社會採信，但俄國的「溝通」對象可能是國內的閱聽眾，尤其是年長人士，目的是向國內人民合理化對烏克蘭的侵略動作，為出兵烏國找藉口。

    不僅如此，俄官媒還說頓內茨克境內親俄民兵政府大樓在上週五（18日）發生汽車炸彈攻擊事件，當天頓內茨克領導人普希林（Denis Pushilin）也發布影片，聲稱要將平民送到俄國避難，隔天（19日）再發聲明宣布當地軍隊進行全面動員。不過「啤令貓」調查後發現，普希林PO的影片，疑似早在事發2天前（16日）就攝錄完成，當時烏東地區的情況還沒像近日這麼緊張。

    ＊此為2010年4月芬蘭軍事演習原影片

    俄羅斯總統普廷21日宣布承認烏東2個共和國獨立，俄烏緊張情勢再升級。（美聯社）

    俄羅斯總統普廷21日宣布承認烏東2個共和國獨立，俄烏緊張情勢再升級。（美聯社）

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