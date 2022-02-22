普廷承認烏東獨立讓美國震怒 俄外交部：外長仍將與布林肯會談

俄羅斯外交部表示，外長拉夫羅夫仍準備與美國務卿布林肯進行會談。（路透）

2022/02/22 17:10

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）宣布承認烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）2個共和國獨立，為世界拋下震撼彈。不過俄國外交部今（22日）仍發表聲明稱，外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）仍準備與美國務卿布林肯（Antony Blinken）會談。

根據《莫斯科時報》 報導，普廷21日簽署命令，承認烏東2個分離共和國是獨立實體，並下令俄國軍隊進入烏東「維和」，再度令東歐局勢升溫，原先以俄未出兵為前提的「拜普會」恐怕告吹，連原訂於本月24日的美俄外長會談也生變數。

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不過俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）今發表聲明表示，外長拉夫羅夫仍準備與布林肯進行會談，宣稱即便是在這樣困難的時機點，俄方也是準備好進行談判，還稱克里姆林宮一向支持透過外交管道解決與烏問題。

目前美方還未對是否與俄外長會談做出回應，不過在普廷宣布烏東獨立後，美國第一時間即宣布將在22日宣布對俄羅斯的新制裁；布林肯也要求撤離目前駐烏國西部的國務院外交人員，美國公民也應立即離開烏克蘭。

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