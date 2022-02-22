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    心痛！南韓廢棄2130萬個雞蛋 浪費2億元

    南韓廢棄2130萬個進口雞蛋，總計浪費了90億韓元（約新台幣2.1億元）。韓國雞蛋示意圖。（歐新社）

    南韓廢棄2130萬個進口雞蛋，總計浪費了90億韓元（約新台幣2.1億元）。韓國雞蛋示意圖。（歐新社）

    2022/02/22 15:02

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣各地最近鬧起「雞蛋荒」，除了價格水漲船高之外也讓部分民眾直呼買不到，但南韓此時卻傳出廢棄2130萬個進口雞蛋的消息，總計浪費了90億韓元（約新台幣2.1億元）。

    《YTN》報導，南韓從2020年底至2021年夏季爆發禽流感，約有1700萬隻蛋雞遭撲殺，使得產量受到影響，而且當時正值武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情擴散，民眾大多待在家裡煮飯讓雞蛋需求上升，連帶造成價格暴漲。

    在最嚴重的時候，每盤30個雞蛋從5000韓元（約新台幣116元）上漲到9000韓元（約新台幣210元），南韓政府為了控制價格陸續進口了數億顆外國雞蛋。

    據了解，這些雞蛋每盤的成本為1.2萬韓元（約新台幣280元），售價則由政府壓低為3000韓元至4450韓元（約新台幣70元至104元），也就是說每顆進口雞蛋的成本是400韓元（約新台幣9.3元），市價則是100至150韓元（約新台幣2.3至3.5元）。

    不過，和進口水果與肉類不同，韓國民眾對進口雞蛋沒有購買欲望，導致雞蛋過剩的狀況出現。為此，韓國農水産食品流通公社公開招標，以4.8億韓元（約新台幣1120萬元）的經費尋找外包廠商處理約71萬盤的過期進口雞蛋。

    也就是說，處理費用加上這批雞蛋的成本85億韓元（約新台幣1.98億元），南韓政府這次差不多是把90億韓元的國庫稅金丟在水溝裡，因此引起極大的爭議。

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