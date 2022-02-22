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    港頻傳幼童染疫不治、出現急性腦炎 專家憂病毒再變異

    香港疫情近期每況愈下，有專家指出，近日陸續有5歲以下兒童感染後離世，且相關個案出現急性腦炎，擔憂Omicron BA.2是否又再出現變異。（路透）

    香港疫情近期每況愈下，有專家指出，近日陸續有5歲以下兒童感染後離世，且相關個案出現急性腦炎，擔憂Omicron BA.2是否又再出現變異。（路透）

    2022/02/22 12:27

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期每況愈下，昨宣布新增7533例確診創單日新高，並新增13人死亡。有專家指出，近日陸續有5歲以下兒童感染後離世，且相關個案出現急性腦炎，擔憂Omicron BA.2是否又再出現變異。

    媒體先前報導，武肺變異株Omicron為目前傳染力最強的變種病毒，目前Omicron陸續出現多種亞型，包含BA.1、BA.2等，有國外研究指出，有「隱形Omicron」之稱的BA.2變異株危險性高於BA.1，傳播力更強，免疫逃脫能力也更強，對公衛威脅更大。

    多家港媒今日消息指出，香港大學兒童及青少年科學系講座教授、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日指出，過去10天裡陸續有3名5歲以下兒童染疫不治個案，且這些個案都出現腦水腫、上呼吸感染以及急性腦炎等症狀，對於此類個案接連出現感到十分擔憂，並指Omicron BA.2雖然傳染更快但重症更少，擔心是否又再出現變異。不過他也提到，確切起因仍有待進一步分析。

    劉宇隆表示，有與來自中國的專家審視相關個案，發現兒童患者出現抽筋抽搐的情況，他認為這些兒童並未接種疫苗，加上過去這段時間沒有上學，可能沒有機會接觸到一般性的冠狀病毒，影響保護力，也有可能是先天免疫功能缺陷。他也呼籲當局持續加強推動疫苗接種，並建議將第二及第三劑疫苗的間隔縮短至2個月。

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