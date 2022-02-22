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    令駐烏外交人員全撤！布林肯重申：美國公民應立刻離開烏克蘭

    美國國務卿布林肯（見圖）21日宣布，撤離目前駐烏克蘭西部的國務院外交人員，同時再次敦促美國公民應立刻離開烏國。（資料照，法新社）

    美國國務卿布林肯（見圖）21日宣布，撤離目前駐烏克蘭西部的國務院外交人員，同時再次敦促美國公民應立刻離開烏國。（資料照，法新社）

    2022/02/22 11:45

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）21日簽署協議，承認烏克蘭東部2個親俄分離的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國獨立，並下令俄軍進入烏東進行「維和行動」。對此，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）稍早宣布，撤離目前駐烏國西部的國務院外交人員。

    根據《CNN》報導，美國國務卿布林肯21日宣布，因擔心俄羅斯在烏克蘭採取軍事行動，基於「安全理由」，將撤離目前人在烏克蘭西部主要城市利沃夫（Lviv）的國務院外交人員，前往西部鄰國波蘭（Poland）待上一晚。

    布林肯透過聲明指出：「我們的人員，將定期返回烏克蘭繼續他們的外交工作，並提供緊急領事服務（Emergency Consular Services），他們將持續支持烏國人民及政府，協調外交努力。」

    同時，布林肯也重申，美國公民應立刻離開烏克蘭，他表示：「烏國的安全情勢仍難以預測，恐將在沒有預兆的情況下惡化。」此外，俄羅斯的任何軍事行動，恐會嚴重限制商業航空飛行，俄國軍隊恐有隨時入侵的計劃。

    有鑑於俄軍集結速度激增，布林肯上週宣布將美國駐基輔（Kyiv）大使館關閉，並暫時將少數剩下的外交人員，遷至西部城市「利沃夫」，而在此之前，美國已命令大部分的美國外交人員及其家眷，離開烏克蘭。

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