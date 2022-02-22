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    俄承認烏東2親俄區獨立！全世界各國反應一次看

    俄羅斯總統普廷（見圖），21日簽署協議，承認烏克蘭東部2個親俄分離的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國獨立，並下令俄軍進入烏東進行「維和行動」。（歐新社）

    俄羅斯總統普廷（見圖），21日簽署協議，承認烏克蘭東部2個親俄分離的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國獨立，並下令俄軍進入烏東進行「維和行動」。（歐新社）

    2022/02/22 12:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）21日簽署協議，承認烏克蘭東部2個親俄分離的頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國獨立，並下令俄軍進入烏東進行「維和行動」，引發全球震驚，而外媒則整理了各國元首、政府要員及國際組織領導人的看法。

    《半島電視台》報導，世界各國及國際組織紛紛對俄羅斯的舉動回應如下：

    美國總統拜登（Joe Biden）

    拜登透過白宮指出，他強烈譴責普廷「宣稱」承認烏克蘭東部地區獨立的決定，同時向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表達，美國將與其盟國與夥伴一致，迅速且果斷地應對俄國進一步對烏克蘭的侵略。

    美國國務卿布林肯（Antony Blinken）

    布林肯強烈譴責普廷所謂的「頓內茨克」及盧甘斯克共和國獨立，當杜馬（Duma，俄羅斯下議院）首次要求普廷承認「烏克蘭東部獨立」時，此決定是俄國完全拒絕在《明斯克協議》下所做出的保證，且直接抵觸其外交承諾，更是對烏國主權及領土完整的清楚攻擊。

    美國白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）

    莎琪指出，他們已有預期俄羅斯會做出此舉，同時迅速做出回應，拜登總統很快就會發布一項行政命令（Executive Order，EO），禁止美國人烏克蘭地區的「頓內茨克共和國」（DNR）及「盧干斯克人民共和國」（LNR）進行新的投資、貿易及融資。

    德國財政部長林德納（Christian Lindner）

    林德納透過推特指出，普廷正透過違反國際法的作為在孤立自己，同時危害俄國人民，此舉將導致北約（NATO）及歐盟（EU）的價值觀團體變得更加緊密，與烏克蘭團結一致，並相信法律。

    聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）

    古特雷斯認為，俄羅斯的決定侵犯了烏克蘭的領土完整及主權，不符合《聯合國憲章》（Charter of the United Nations）的原則，據聯合國大會相關決議，完全支持烏克蘭在國際公認的邊界上，保有主權、獨立及領土完整。

    法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）

    馬克宏指出，俄羅斯承認烏東分裂主義區，違反了承諾，破壞了烏克蘭的主權，他對此決定表是譴責，已要求聯和國安理會（UN Security Council）召開緊急會議，及歐盟（European）祭出制裁。

    北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）

    史托騰伯格譴責俄羅斯承認頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國的作法，此舉進一步破壞了烏克蘭的主權及領土完整，削弱了解決衝突的努力，也違反了俄羅斯所簽署的《明斯克協議》。

    英國首相強森（Boris Johnson）

    強森認為，俄羅斯「公然侵犯」烏克蘭主權及領土完整，這是對《明斯克協議》及進程否認的作法，英國將竭盡全力支持烏克蘭人民，實行一系列強而有力的制裁措施。

    英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）

    特拉斯表示，俄羅斯的舉動象徵了《明斯克協議》進程的結束，也違反了《聯合國憲章》，他們不會允許俄羅斯違反國際承諾，但卻沒有受到懲罰。

    歐執會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）

    馮德萊恩指出，俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離主義地區領土的作法，已經違反國際法、烏國領土完整及《明斯克協議》，歐盟與其夥伴將團結堅定地與烏國站在一起，做出回應。

    波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）

    莫拉維茨奇認為，俄羅斯承認頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）共和國獨立的作法，形同於拒絕了最終對話的可能性，公然違反國際法，這是對烏克蘭的侵略行為，必須以立即制裁的形式，做出明確回應。

    土耳其外交部（Turkish Foreign Ministry）

    土耳其外交部指出，有鑑於最新俄烏情勢的發展，土國強列敦促其公民離開烏克蘭東部地區，同時建議土國公民在必要狀況發生時，聯繫土耳其駐基輔（Kyiv）大使館。

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