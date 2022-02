俄軍進入烏東 烏克蘭外長：俄國後續行動取決世界反應

2022/02/22 12:04

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)21日命令俄軍進入烏克蘭東部進行「維和任務」,烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)表示,俄羅斯的進一步行動,將取決於世界的反應。

庫列巴在推特上表示,不管現在全球各地的時區為何,各國政府不眠不休確定對俄國制裁的範圍和時間表。庫列巴說,全世界現在都在談論制裁,俄羅斯的進一步行動,將取決於世界的反應。

庫列巴預計22日在華盛頓與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)會面,庫列巴說,考慮到現在局勢的變化,他在出訪華府前,再次與布林肯通話,他強調有必要對俄羅斯實施嚴厲制裁,以應對俄國的非法行為。

World capitals don’t sleep now, regardless of their time zones. The scope & timeline of sanctions are being finalized. Ukraine insists: further Russian actions rely on how the world reacts. Russia must be in no doubt that the world talks the talk and walks the walk on sanctions.