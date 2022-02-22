密集恐懼症慎入！ 智利數千死魚擱淺岸邊 推測可能缺氧

智利的「科利莫海灘」出現了有數千隻「死魚」擱淺在岸邊，場面怵目驚心。（圖擷取自@sernapesca官方推特）

2022/02/22 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕南美洲國家智利（Chile）當地一處海灘，近日遭遊客目擊有大量「魚群」擱淺在岸邊死亡，畫面曝光後在社群平台上瘋傳，引發熱議，但目前尚不清楚牠們的確切死因，而當地居民則說，以前也發生過類似狀況，而相關單位已經介入調查。

綜合外媒報導，智利時間2月19日早晨，一名婦女與兒子前往科利莫海灘（Coliumo Beach）散步時，發現有數千隻「死魚」擱淺在岸邊，隨後他們和當日到訪的遊客，將狀況通報有關當局。

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科利莫海灘位於「比奧比奧區」（Biobio Region）科利莫半島（The peninsula of Coliumo）上，除了海灘擁有蜿蜒的海岸線外，水域中則富含了沙丁魚及鯷魚。

智利國家漁業和水產養殖局（Sernapesca）透露，目前已派出專家小組，前往科利莫海灘進行調查，盼能確認魚群的死因。

海灘附近的居民則說，其實之前就有發生過類似狀況，魚群為了尋找氧氣及營養成分，游近岸邊後，因為缺氧而喪命。

報導指出，海洋中存在一些藻類過度生長「低氧區」，這些藻類大量繁殖的地區，會讓某些水域，變成生物完全無法生存的「死區」（Dead Zone）。

而這組「擱淺死魚」的圖片也在社群上瘋傳，不少網友熱議牠們的確切死因。

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