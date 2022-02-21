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    節目上先開打！ 親俄議員拒絕罵普廷 烏克蘭記者衝上前揍他

    兩人在政論節目上扭打在一起，足足纏鬥了一分鐘才冷靜下來。（圖取自推特）

    兩人在政論節目上扭打在一起，足足纏鬥了一分鐘才冷靜下來。（圖取自推特）

    2022/02/21 23:37

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯情勢持續緊張，烏克蘭記者布圖索夫（Yuriy Butusov）18日與親俄議員舒夫里奇（Nestor Shufrych）一言不合上演全武行，兩人在直播的政論節目上扭打在一起，足足纏鬥了一分鐘才冷靜下來，事後臉上留下好幾道傷痕。

    綜合外媒報導，布圖索夫與舒夫里奇18日出席電視談話節目《言論自由》（Freedom of Speech）暢談烏俄情勢，當舒夫里奇被問及俄羅斯總統普廷是否為兇手和罪犯時，他拒絕因潛在入侵威脅譴責普廷，並四兩撥千金地說：「讓烏克蘭當局去處理這個問題。」

    影片中可見，舒夫里奇說話才說到一半，布圖索夫突然上前往他的臉上用力揮了一拳，舒夫里奇狼狽地被擊倒在地，下一秒消失在畫面中，但沒多久舒夫里奇站起來反擊，兩人接著扭打起來，布圖索夫還對舒夫里奇使出「鎖喉功」，雙方足足纏鬥了一分鐘才被其他來賓拉開。

    事後鏡頭拍到兩人臉上都留下好幾道傷痕，隨後節目恢復進行。

    烏克蘭記者布圖索夫18日與親俄議員舒夫里奇一言不合上演全武行。（圖取自推特）

    烏克蘭記者布圖索夫18日與親俄議員舒夫里奇一言不合上演全武行。（圖取自推特）

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