節目上先開打！ 親俄議員拒絕罵普廷 烏克蘭記者衝上前揍他

2022/02/21 23:37

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯情勢持續緊張,烏克蘭記者布圖索夫(Yuriy Butusov)18日與親俄議員舒夫里奇(Nestor Shufrych)一言不合上演全武行,兩人在直播的政論節目上扭打在一起,足足纏鬥了一分鐘才冷靜下來,事後臉上留下好幾道傷痕。

綜合外媒報導,布圖索夫與舒夫里奇18日出席電視談話節目《言論自由》(Freedom of Speech)暢談烏俄情勢,當舒夫里奇被問及俄羅斯總統普廷是否為兇手和罪犯時,他拒絕因潛在入侵威脅譴責普廷,並四兩撥千金地說:「讓烏克蘭當局去處理這個問題。」

請繼續往下閱讀...

影片中可見,舒夫里奇說話才說到一半,布圖索夫突然上前往他的臉上用力揮了一拳,舒夫里奇狼狽地被擊倒在地,下一秒消失在畫面中,但沒多久舒夫里奇站起來反擊,兩人接著扭打起來,布圖索夫還對舒夫里奇使出「鎖喉功」,雙方足足纏鬥了一分鐘才被其他來賓拉開。

事後鏡頭拍到兩人臉上都留下好幾道傷痕,隨後節目恢復進行。

Small update: Yuriy Butusov punched out Nestor Shufrych and got him in a headlock for a minute. https://t.co/Rpf5Paewmn pic.twitter.com/hZbkkuElb4

Ukranian parliamentarian Nestor Shufrich and journalist Yuriy Butusov get into a heated fight on live television.



Tensions rose after Shufrich was labelled as Pro-Russian and Butosov accused some parliamentarians leaving Ukraine on February 16 of ‘’treason’’ pic.twitter.com/JMfFdKwViX