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    烏東砲擊頻傳 德國外長怒斥俄羅斯「玩弄人命」！

    德國外長貝爾伯克譴責俄國在「玩弄人命」。（路透）

    德國外長貝爾伯克譴責俄國在「玩弄人命」。（路透）

    2022/02/21 18:07

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭情勢持續緊張，隨時都有可能全面開戰，全球各國持續關注。德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）週一（21日）譴責俄國正在玩一場「不負責任」的遊戲，呼籲停止任何讓危機升級的行動，也要求普廷（Vladimir Putin）應盡快重返談判桌。

    根據《路透》 報導，近日烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）地區頻傳爆炸和砲擊，政府軍和親俄分離主義民兵互控對方發動攻擊，情勢持續緊繃。烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天前往比利時布魯塞爾（Brussels）與歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）會晤，呼應烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）19日於慕尼黑安全會議上的發言，要求歐盟盡快對俄羅斯實施制裁。

    歐盟外長：支持拜登、普廷會談

    不過，波瑞爾似乎拒絕「立即制裁」的提議，宣稱歐盟在這場危機中仍看到有外交空間，相信在外交斡旋下，俄烏危機有轉圜機會。在法國透露美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普廷原則上同意會面後，波瑞爾表示歐盟支持安排進一步會談的嘗試。

    另外，德國外長貝爾伯克今天也赴布魯塞爾與波瑞爾會晤，會前接受媒體訪問時表示，「我強烈呼籲俄羅斯政府與俄羅斯總統『不要玩弄人命』！我們在過去72小時內看到的襲擊、暴力問題著實令人擔心，俄羅斯與烏東地區民兵正在玩一場不負責任的遊戲。」貝爾伯克強調，俄烏危機的責任在於克里姆林宮，普廷應盡快回到談判桌上，透過外交手段和平解決。

    烏克蘭外長庫列巴21日赴布魯塞爾與歐盟外長波瑞爾會晤，呼籲歐盟盡快對俄實施制裁。（法新社）

    烏克蘭外長庫列巴21日赴布魯塞爾與歐盟外長波瑞爾會晤，呼籲歐盟盡快對俄實施制裁。（法新社）

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