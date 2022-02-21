破天荒！ 這顆小行星有「3顆月亮」

慫女星（Elektra）與它的3顆伴生衛星。（圖擷取自ESO推特）

2022/02/21 15:24

〔編譯陳成良／綜合報導〕據刊登在最新一期《天體物理學雜誌通訊》的論文，泰國天文學家發現，一顆在19世紀被發現的小行星竟然有3顆較小的伴生衛星，這是有史以來探測到的第一個「四體小行星」系統。據悉，在已發現的110萬顆小行星中，有150多顆已知至少有一顆衛星。

據《Science alert》報導，慫女星（Elektra）直徑約260公里（160英里），於 1873年首次在火星和木星之間的小行星帶中被發現，它是有史以來第130顆被發現的小行星，但它的第一顆衛星「 S/2003 （130） 1」，直到130年後的2003年才被發現，它的第二顆衛星「S/2014 （130） 1」則於2014年被發現。

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科學家原本推定慫女星是個「三體小行星」系統，即有兩顆衛星繞著一顆小行星運轉。不過據報導，由泰國國家天文研究所的波爾杜（Anthony Berdeu）領導的一個天文學家，利用歐洲南方天文台（ESO）的數據資料，發現了慫女星的第3顆衛星。

第1顆衛星直徑為6公里，以大約1300公里的平均距離繞著慫女星運行；而第2顆衛星直徑僅為2公里，其平均軌道距離為500公里。新發現的衛星命名為「S/2014（130）2」，更小更近，寬度為1.6公里，平均軌道距離約為340公里。

它們之所以如此難以被發現，是因為小行星只有很小，而且光線暗淡，所以任何較小的軌道體都比較暗淡，很可能被其母小行星大大蓋過。

研究人員表示，第一個「四體小行星」系統的發現，有助於理解這些衛星的形成機制，進一步解開太空的謎團。

慫女星（ Elektra）「四體小行星」系統的位置關係，原有的兩顆衛星以綠色和橙色標記，最新發現的第3顆衛星以藍色標記。（圖擷取自ESO推特）

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