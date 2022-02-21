美駐聯合國大使信件曝光：俄國已制定烏克蘭人集中管理名單

美國駐聯合國大使克羅克致信給聯合國人權專員，透露俄國已制定烏克蘭人集中管理名單。俄國軍演示意圖。（美聯社）

2022/02/21 15:03

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境緊張局勢一觸即發，美國駐聯合國大使克羅克（Bathsheba Crocker）為此致信給聯合國人權專員巴舍萊（Michelle Bachelet），透露俄國已制定烏克蘭人集中管理名單，這封信件目前已被美媒取得。

據《華盛頓郵報》報導，克羅克在信中希望巴舍萊注意到美國最近所獲得的訊息，亦即俄國在發動入侵後將做出侵犯人權的行為。克羅克說，這些行為俄羅斯過去就曾做過，例如暗殺、綁架、拘留和酷刑等等。

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克羅克表示，俄羅斯軍方所針對的目標包括流亡在烏克蘭的俄羅斯和白俄羅斯異議人士、記者、反腐敗分子、宗教人士、少數民族運動家、LGBTQI+等群體。

克羅克指出，美國有可靠的情報顯示，俄羅斯軍隊正在建立所謂的「烏克蘭人名單」，一旦占領烏國後就會將其殺害或送往「營區（camp）」管理。另外，對於可能會發生的平民上街抗議事件，俄國或許會使用致命武器進行鎮壓。

據了解，這封信已於20日晚間交付給位於瑞士的聯合國人權辦公室，俄羅斯駐美大使館對於相關詢問暫無回應。

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