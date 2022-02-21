為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美駐聯合國大使信件曝光：俄國已制定烏克蘭人集中管理名單

    美國駐聯合國大使克羅克致信給聯合國人權專員，透露俄國已制定烏克蘭人集中管理名單。俄國軍演示意圖。（美聯社）

    美國駐聯合國大使克羅克致信給聯合國人權專員，透露俄國已制定烏克蘭人集中管理名單。俄國軍演示意圖。（美聯社）

    2022/02/21 15:03

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯與烏克蘭邊境緊張局勢一觸即發，美國駐聯合國大使克羅克（Bathsheba Crocker）為此致信給聯合國人權專員巴舍萊（Michelle Bachelet），透露俄國已制定烏克蘭人集中管理名單，這封信件目前已被美媒取得。

    《華盛頓郵報》報導，克羅克在信中希望巴舍萊注意到美國最近所獲得的訊息，亦即俄國在發動入侵後將做出侵犯人權的行為。克羅克說，這些行為俄羅斯過去就曾做過，例如暗殺、綁架、拘留和酷刑等等。

    克羅克表示，俄羅斯軍方所針對的目標包括流亡在烏克蘭的俄羅斯和白俄羅斯異議人士、記者、反腐敗分子、宗教人士、少數民族運動家、LGBTQI+等群體。

    克羅克指出，美國有可靠的情報顯示，俄羅斯軍隊正在建立所謂的「烏克蘭人名單」，一旦占領烏國後就會將其殺害或送往「營區（camp）」管理。另外，對於可能會發生的平民上街抗議事件，俄國或許會使用致命武器進行鎮壓。

    據了解，這封信已於20日晚間交付給位於瑞士的聯合國人權辦公室，俄羅斯駐美大使館對於相關詢問暫無回應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    法俄元首達共識「加強外交促停火」 普廷同意與烏歐三邊會談
    2022/02/21 12:22

    法俄元首達共識「加強外交促停火」 普廷同意與烏歐三邊會談
    增兵增不停 美情報官員：俄軍作戰部隊有75％在俄烏邊境
    2022/02/21 11:42

    增兵增不停 美情報官員：俄軍作戰部隊有75％在俄烏邊境

    急須捐助！希望合唱團營運經費告急
    最新衛星照曝光！俄羅斯在烏克蘭邊境展開新一輪部署
    2022/02/21 09:28

    最新衛星照曝光！俄羅斯在烏克蘭邊境展開新一輪部署
    戰爭風險加深？ 美駐俄使館籲美公民「擬訂撤離計劃」
    2022/02/21 08:17

    戰爭風險加深？ 美駐俄使館籲美公民「擬訂撤離計劃」

    天冷吃薑母鴨後猝死！醫師曝一關鍵
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播