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    難過！ 女童長髮被吸入泳池排水孔 受困池底溺斃

    女童的長髮不慎被吸入泳池排水孔後溺斃。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    女童的長髮不慎被吸入泳池排水孔後溺斃。示意圖，圖與新聞事件無關。（美聯社）

    2022/02/21 15:23

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西南馬托格羅索州（Mato Grosso）1名9歲女童近期與家人前往某渡假中心，一行人在泳池戲水時，女童的頭髮不慎被吸入排水孔，女童的父親查覺異狀，即刻跳入水中，但因頭髮纏繞在水孔難以掙脫，待女被童救出時已無呼吸，儘管緊急送醫搶救，仍宣告不治逝世。

    綜合外媒報導，9歲女童法里亞（Mariana dos Anjos Faria）於12日和家屬前往多伊斯伊爾芒斯杜布里蒂（Dois Irmãos do Buriti）某渡假中心慶祝奶奶75歲生日，當日家屬租下渡假中心，並邀請親友參與生日派對，一行人在泳池戲水時，法里亞的長髮不慎被吸入池中排水孔，導致受困池底。

    報導指出，法里亞父親查覺異狀，即刻跳入泳池嘗試救出愛女，但因為頭髮纏繞在水孔中，待將女童從水中抱上岸時已無呼吸跡象，緊急送醫救治，仍宣告不治身亡。針對這起泳池溺斃事件，肇事渡假中心的老闆與當地警方尚未予以具體回應。

    據悉，去年10月在巴西聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）有另外1名10歲女童因同樣原因溺斃；美國消費者產品安全委員會（US Consumer Product Safety Commission）表示，建議讓兒童遠離排水孔，遊泳池也應安裝符合規定的防護蓋，並提醒不僅是頭髮，孩童的四肢、泳衣等都可能不慎捲入排水孔，須時時看顧孩童以免發生憾事。

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