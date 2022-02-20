「雙俄」延長聯合軍演 英媒：俄軍可能無限期停留白俄

白俄羅斯國防部長赫瑞寧。（美聯社）

2022/02/20 21:22

〔編譯孫宇青／綜合報導〕白俄羅斯國防部20日宣布，與俄羅斯軍隊原定當日結束的聯合軍演，將往後延長，以因應兩國邊境近來不斷增加的軍事活動。英國《金融時報》和《彭博》都指出，白俄未談及結束日期，可能意味俄軍將「無限期」駐紮白俄。

據報導，白俄國防部長赫瑞寧（Viktor Khrenin）表示，由於白俄與俄國邊境外部「近來軍事活動不斷增加」，加上烏東頓巴斯地區局勢惡化，白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）和俄國總統普廷決定繼續檢測兩國的反應部隊，軍演內容涵蓋此次演習未實施的訓練，訓練重心不變，仍是確保應戰能力，並因應邊境任何惡意軍事行動。

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俄軍目前從北、東、南三面包圍烏克蘭，北面的白俄有3萬名俄軍，且其邊境距離烏國首都基輔不到200公里，對基輔政權極具威脅性。

俄國和白俄為期10天的「聯盟決心2022」演習在本月10日展開，原定20日結束。俄羅斯外交部長拉夫羅夫17日才說，兩國如期結束演習後將撤軍，如今白俄方面卻說軍演將繼續，且未表明何時結束，意味俄軍可能「無限期」停留。俄方暫未回應延長軍演一事。俄國和白俄聯合軍演宣布延期後，西方國家希望俄國儘快撤軍的希望也隨之破滅。

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