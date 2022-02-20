歐洲大國首例！英國將解除防疫限制 確診者也可趴趴走
2022/02/20 21:22
〔即時新聞／綜合報導〕繼丹麥、瑞典等國家解除所有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫限制後，英國首相強森（Boris Johnson）將於明天（21日）解除限制自由的防疫措施，包括確診者須強制隔離的規定，成為第一個開放確診者自由行動的歐洲大國！
綜合英媒報導，為落實「與病毒共存」模式，強森將會在21日宣布解除現行所有現制自由的防疫法規，這將使英國成為歐洲首個允許染疫自由進出公共場所、搭乘大眾運輸的歐洲大國。據悉，強森打算僅靠疫苗、檢測來保障國民健康安全。
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報導指稱，強森的聲明中預計將表示，新冠病毒不會突然就全部消失，英國人需要學會與這種病毒共存，在不限制人身自由的前提下，做好保護自己的措施。
英國《天空新聞》（Sky News）政治記者麥肯（Kate McCann）表示，結束所有防疫限制，對於英國來說無疑是場挑戰，不少公衛專家都擔憂解除限制後，英國的確診數恐怕會迎來激增，也會削弱應對未來新變種的能力；不過許多英國人民早就盼望重回疫情爆發以前的正常生活。解除限制後，若疫情嚴重失控，恐將衝擊強森的首相一位。
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