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    歐洲大國首例！英國將解除防疫限制 確診者也可趴趴走

    英國首相強森預計週一會宣布解除英國現行所有限制自由的防疫規定。（美聯社）

    英國首相強森預計週一會宣布解除英國現行所有限制自由的防疫規定。（美聯社）

    2022/02/20 21:22

    〔即時新聞／綜合報導〕繼丹麥、瑞典等國家解除所有武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫限制後，英國首相強森（Boris Johnson）將於明天（21日）解除限制自由的防疫措施，包括確診者須強制隔離的規定，成為第一個開放確診者自由行動的歐洲大國！

    綜合英媒報導，為落實「與病毒共存」模式，強森將會在21日宣布解除現行所有現制自由的防疫法規，這將使英國成為歐洲首個允許染疫自由進出公共場所、搭乘大眾運輸的歐洲大國。據悉，強森打算僅靠疫苗、檢測來保障國民健康安全。

    報導指稱，強森的聲明中預計將表示，新冠病毒不會突然就全部消失，英國人需要學會與這種病毒共存，在不限制人身自由的前提下，做好保護自己的措施。

    英國《天空新聞》（Sky News）政治記者麥肯（Kate McCann）表示，結束所有防疫限制，對於英國來說無疑是場挑戰，不少公衛專家都擔憂解除限制後，英國的確診數恐怕會迎來激增，也會削弱應對未來新變種的能力；不過許多英國人民早就盼望重回疫情爆發以前的正常生活。解除限制後，若疫情嚴重失控，恐將衝擊強森的首相一位。

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