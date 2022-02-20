武漢肺炎》日本今逾6萬確診 東京增近1.3萬例居高不下

日本東京武漢肺炎疫情居高不下，行人都戴上口罩。 （美聯社）

2022/02/20 19:12

〔中央社〕日本全境武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，今天（20日）截至下午5時止已新增逾6萬例確診病例，其中東京都新增近1.3萬例仍居高不下。

日本「富士新聞網」自行統計，日本全境到今天下午5時止，已新增6萬2986例確診病例及139例死亡病例。

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日本政府厚生勞動省表示，截至本月19日止，全境重症患者1477人，雖然較18日減少3人，但連續6天逾1400人。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1萬2935例確診病例，較上週日減少139例；今天另新增17例死亡病例。東京都重症患者數跟19日一樣，總數同為87人。

東京都專用病床使用率較19日減少0.4個百分點，仍維持59.5%的高水準。

大阪府今天新增8400例確診病例及22例死亡病例，至今累計病例數58萬4150例，包括3601例死亡病例。

另外，根據共同社這兩天所做最新民調，高達73.5%的受訪者認為政府推動第3劑疫苗接種的速度遲緩；認為進度理想的受訪者僅有25.1%。

有關第3劑疫苗接種，日本政府設定每天100萬劑目標，但從進入2月後來看，目前單日接種次數最多約為75萬多次，並未達標，特別是高齡人士接種率僅約35%，如何加速推動第3劑接種已成政府當前課題。

截至本月17日止，日本只有1600萬9146人完成第3劑疫苗接種，占總人口比率約12.6%。

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