別等俄動武！ 烏克蘭總統籲歐美：現在就公布制裁手段

烏克蘭總統澤淪斯基認為，歐美應立即公布俄國可能遭受的經濟制裁。（路透）

2022/02/20 16:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕歐美國家不斷警告俄羅斯，一旦武力進攻烏克蘭，必定遭受空前的經濟制裁。對此，烏國總統澤淪斯基19日接受《美國有線電視新聞網》（CNN）專訪指出，歐美各國現在就應該公布制裁手段，不能等到俄國動手後，「在國家被砲轟後，我們真的還需要那些制裁？」

據報導，澤淪斯基在「慕尼黑安全會議」場邊接受CNN一對一專訪，對於歐美口口聲聲說俄國一旦侵烏就會被制裁提出「不同看法」，認為既然一場衝突迫在眉睫，就應該立即公布制裁內容。然而，他不滿道，「光是公開制裁清單，讓俄國和烏國都知道戰爭爆發後會發生什麼事這一點，都未能得到歐美各國支持。」

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澤淪斯基直言，「在轟炸發生後，在我們國家被砲轟或失去邊界後，甚至在我們經濟崩潰後，我們就不需要那些制裁了，我們為何還需要？」

他也提到，烏國前段時間和主要國家的領袖之一談過相關問題，但對於俄國發動侵略後如何實施制裁有不同看法，「歐美國家可以有很多作為，我們甚至可以提供制裁清單，但最重要的是『意願』，如果連現在揭開制裁內容都不肯，我懷疑開戰後真的會制裁嗎？」

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