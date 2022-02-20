Omicron入侵腸道！ 專家揭6隱藏症狀

病毒示意圖。（路透檔案照）

2022/02/20 15:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國《泰晤士報》報導，倫敦國王學院的遺傳流行病學教授史佩克特（Tim Spector）指出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變種病毒可能會停留在腸道中，致感染者出現6種與腸道有關的症狀，包括噁心、嘔吐、腹痛和腹脹、胃灼熱以及腹瀉。

史佩克特也是英國ZOE公司的首席科學家，該公司開發「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study）APP，蒐集、統計武肺患者症狀。

請繼續往下閱讀...

ZOE最新公佈英國最常見的20種症狀排行榜，除了鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏和喉嚨是最常見的5種症狀外，最新進榜的是「下背痛」及「盜汗」。

不過，史佩克特提醒，Omicron病毒最終可能停留在患者的腸道，這意味著，當人們感染Omicron並出現前述6種腸道症狀時，他們的檢測結果恐呈陰性，因為鼻子或口腔中驗不出Omicron。

他解釋說：「我們知道這種病毒試圖進入口腔或鼻子，並出現在呼吸系統或肺部，它有時也會進入腸道。」史佩克特提醒，目前在「武肺長期症狀」（Long Covid）病患的腸道中，已發現病毒長期殘留的蹤跡。

「我們知道這種病毒會傳播到身體的不同部位，Omicron或其他變種可能正在攻擊腸道」，史佩克特強調，僅僅通過鼻咽拭子來診斷病人是否確診，可能會漏掉很多病例。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法