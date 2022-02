美國密西根州老奶奶韋伯格為了慶祝百歲生日,在左手臂留下「NY NY 1922」的刺青,至於地母神和星星則是她80歲、90歲刺的。(美聯社)

2022/02/20 12:12

〔即時新聞/綜合報導〕太潮了!美國密西根州老奶奶韋伯格(Gloria Weberg)3月2日將迎來100歲生日,她特地為此跑去刺青,在左手臂留下「NY NY 1922」的文字,亦即她的出生地紐約和出生年份。

據《美聯社》報導,事實上,韋伯格從20年前開始就決定每隔10年的生日就要去刺青,80歲那年刺的是地母神,90歲則刺了象徵她孩子的7個星星。

韋伯格透露,如果能活到110歲,她可能會刺「Are you still here?(你還在這裡)」或「I’m still here(我還在這裡)」。

據了解,韋伯格和已故丈夫過去生活在伊利諾州的芝加哥,她中年時進入芝加哥州立大學就讀,55歲畢業後投入社工服務,大約30年前才搬來密西根州。

被問到長壽秘訣時,韋伯格笑稱就是保持活力,多去關注世界上發生的事情和小孩的教育,她同時也會一邊看電視新聞一邊做有氧運動,並經常小酌1杯紅酒。

