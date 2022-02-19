日經：美俄若就烏克蘭問題談判 可能使中國得利

日經警告，俄烏危機可能增加亞洲安全風險。圖為俄國弗拉基米爾．莫諾馬赫號戰略核潛艦2020年12月在鄂霍次克海發射洲際彈道飛彈。（美聯社檔案照）

2022/02/19 21:20

〔編譯孫宇青／綜合報導〕《日經亞洲評論》19日分析，俄羅斯與烏克蘭的危機不僅影響歐洲，也將牽動亞洲安全態勢，尤其美國總統拜登向俄國總統普廷提出的談判條件，包括限制陸基中、短程飛彈部署，可能反而使中俄兩國從中得利，進而使日本、台灣等亞洲國家暴露危險中，有關國家務必確保美國了解所有連帶風險。

分析指出，拜登先前拒絕普廷提出的安全保障要求，改為提議兩國針對限制陸基中、短程飛彈部署展開談判；確保歐洲軍演的公開透明；以及美國揭示其位於羅馬尼亞和波蘭飛彈的防禦基地相關資訊，俄國也必須公開其兩座飛彈基地。其中，限制飛彈部署最令人憂慮。

請繼續往下閱讀...

美國和前蘇聯在一九八七年簽署「中程核飛彈條約」（INF），禁止兩國握有射程500至5500公里的陸基飛彈，而不受條約束縛的中國，就在美俄被限制的幾年內快速發展，據信現今部署逾1000枚類似飛彈，使中國在亞洲的海、空軍實力超越美國，並仗著飛彈優勢進一步與美拉開差距，嚴重削弱台海、東海、南海的穩定。美國前總統川普因而宣布退出INF，以重新建立軍力平衡。

然而，一旦拜登重新與普廷協商重新限制飛彈部署，而中國又沒加入的話，等於讓中國佔了上風，必定大幅衝擊亞洲安全局面。

其次，拜登提議公開更多軍演訊息及飛彈基地，雖僅限於歐洲，但外交消息指出，普廷可能要求相關作法延伸至亞洲，因為他的目標是阻止美國與日、韓等盟國的共同軍演，並取得美國在這兩國的飛彈防禦系統資訊。儘管美國不太可能同意俄國要求，但莫斯科必定與北京聯手削弱美國和日、韓、澳等主要亞洲盟友的同盟。

據了解，日本政府已私下向美傳達上述看法和疑慮，但拜登當下重心全在烏俄危機和潛在的武裝衝突，可能不夠關切亞洲被波及的風險，日、韓、澳、印等國務必再三告誡美國。

另一方面，一旦美俄在歐洲爆發軍事對峙，俄國遠東地區的情勢也不會好。去年12月，俄國宣布核潛艦將在遠東行動，並準備首度在松輪島（Matua island）部署反艦飛彈。從1月底到2月，俄國太平洋艦隊更在日本海和鄂霍次克海大規模演習，甚至在12日指控美國核潛艦侵入領海，可見俄國在烏俄危機下的軍事策略，也將不可避免地影響東亞情勢。

俄國正加強其在鄂霍次克海及鄰近海域的軍事實力，萬一美俄在歐洲有風吹草動，將連帶升高日本周遭的緊張局勢，而俄軍和日本自衛隊在北方四島（或稱北方領土）的衝突也會更加頻繁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法