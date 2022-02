美國國防部長奧斯汀指出,在烏克蘭邊境線上的俄軍已進入戰鬥位置。(路透)

2022/02/19 19:38

〔即時新聞/綜合報導〕美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)今(19)日警告,正在烏克蘭邊境上駐軍的俄羅斯軍隊已經「展開戰線」,並已「就戰鬥位置」。

《法新社》報導,奧斯汀目前正在訪問立陶宛,他指出,「他們正在擺開陣勢,目前也已就戰鬥位置。」他還提到「俄軍正在移往能發動攻擊的地方。」

美國駐歐洲安全與合作組織(Organization for Security and Cooperation in Europe)大使卡本特(Michael Carpenter)昨(18)日曾表示,在烏克蘭邊境上的俄羅斯軍隊人數,約在16萬9000到19萬人上下。

烏克蘭國防部長雷茲尼科夫(Oleksiy Reznikov)18日在向國會報告時則指稱,俄軍在邊境上的總人數約為14萬9000人。「我們正在觀測俄羅斯部隊,數量是12萬9000人,再加上海軍以及空軍人員,人數來到14萬9000人。」

