軍情動態》耗資51億！印尼接收第8架「貝爾412EPI」直升機

印尼航太公司宣布，其已交付第8架「貝爾412EPI」直升機予印尼國民軍，圖為美國公園警察所屬的貝爾412直升機。（擷取自貝爾直升機官網）

2022/02/18 16:46

〔即時新聞／綜合報導〕印尼航太公司（PT. Dirgantara Indonesia）近日宣布，其已向印尼國民軍（The Indonesian Army，TNI-AD）交付了第8架由貝爾公司所打造的「貝爾412EPI」（Bell 412EPI）型多用途中型直升機，其能在極端環境條件下執行任務。

根據《Air Recognition》報導，2018年，印尼航太公司與政府締約將出售9架「貝爾412EPI」型多用途直升機予國民軍使用，其總價值高達1.83億美元（約新台幣51億元），而首架已於2020年12月交付。

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報導指出，當地時間2月9日，印尼航太公司宣布正式將第8架「貝爾412EPI」直升機，交付予印尼國民軍，交機進度已邁向收尾階段。

「貝爾412EPI」機型，為美國貝爾休伊家族（American Bell Huey family）款式的通用直升機機種，其是「貝爾412EP」基礎款式的升級版；機上配有普惠加拿大公司（Pratt & Whitney Canada）的電子發動引擎及Bell BasiX Pro™一體成型的駕駛艙顯示螢幕，能在極端環境條件下執行任務。

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