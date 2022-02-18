比你想得老！大型研究推翻常識 曝此年齡人腦才達顛峰

長久以來人們普遍認為，大腦運作能力在20歲左右達到顛峰，之後隨著年齡增長，思考與決策速度將會變慢。（美聯社）

2022/02/18 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕長久以來人們普遍認為，大腦運作能力在20歲左右達到顛峰，之後隨著年齡增長，思考與決策速度將會變慢，然而德國最新一項涉及120萬人的研究卻推翻了以上論調，20歲時的大腦運算未達到顛峰，而人們的思考能力在60歲前都還維持高峰。

最新一項發表於權威期刊《自然人類行為》雜誌的研究報告中，來自德國的科學家針對2016年至2018年共約120萬人進行的心理測試結果進行研究，最終得出以上結論。

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受試者年齡介於10至80歲，他們被要求在螢幕閃現不同的單詞與圖像時，以最快速度判斷其二分法屬性，並按下按鈕進行作答，例如若出現一張寫有負面意涵單詞的圖，受試者必須以最快速度判斷其性質，並按下「壞」這個鍵。

共有約120萬人參與上述實驗，研究人員記錄下圖片出現到按下按鈕之間的時間差，作為心智處理速度的證據。

結果顯示，人們在20歲時，心智處理速度並未如預期達到顛峰，而是在10至30歲時顯著增速，30歲後保持穩峰值，一直到60歲才開始下降，而人們在80歲後，思考速度確實會迅速下降，這源自肉體自然的衰老過程。

過往學界總認為，人類思考能力與反應速度在20歲左右達到顛峰，此後再隨年紀增長緩慢下降，但這次研究卻推翻了以上觀點，研究團隊將此歸因於謹慎的決策，「在超過20歲後，人們傾向結合更多資訊量進行內在演算，最終再作出更有利的決定，但這個內在歷程的外在表現，便是決策速度變慢」。

研究人員續稱，這代表年紀在10至20歲之間的青春期男女孩，之所以擁有更快的決策速度，可被解釋為「沒想那麼多」，但不能理解成他們思考速度更快。

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