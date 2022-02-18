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    香港今再增至少3600例確診 初步陽性逾7千例居高不下

    香港的武肺疫情續燒，港媒消息指出，今（18日）預估新增至少3600例確診，初步陽性約7600例。圖為香港患者在戶外病床候診情形。（路透）

    香港的武肺疫情續燒，港媒消息指出，今（18日）預估新增至少3600例確診，初步陽性約7600例。圖為香港患者在戶外病床候診情形。（路透）

    2022/02/18 14:08

    〔即時新聞／綜合報導〕香港第5波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情急遽升溫，港媒消息指出，今（18日）預估新增至少3600例確診，初步陽性則約有7600例；據了解，當地醫療系統已超出負荷，多間醫院病床使用率超過100%，患者被迫在戶外冒著寒風等候入院。

    綜合港媒報導，香港今（18日）預計至少新增3600例確診、7600例「初陽」（初步確診）個案；確診數雖較昨日的6116例減少，但初陽人數仍居高不下，顯示社區檢測站驗出初步陽性、再交由衛生署覆檢化驗的作業進度仍然滯後。

    另據報導，截至18日0時，香港多間公立醫院病房爆滿，其中明愛醫院病床使用率高達109%、天水圍醫院107%、將軍澳醫院105%、威爾斯親王醫院則約104%；不少醫院僅能在急診室外空地搭帳棚設立臨時分流區，大批病患包含長者、孩童等，被迫在寒風中候診苦等數小時。

    為此，香港醫管局正設法清空公立醫院部分室內設施，目標最快今日內將病人移至室內。

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