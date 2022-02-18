美國疫情趨緩！加州迪士尼宣佈完整接種疫苗者可不戴口罩

美國加州的迪士尼樂園。（圖擷取自迪士尼官網）

2022/02/18 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變種病毒疫情趨緩，美國衛生單位正走向「防疫新階段」。而加州的迪士尼樂園近日也宣布，未來民眾只要完整接種疫苗，入園時能自行選擇是否要配戴口罩，形同鬆綁了施行超過半年的防疫規定。

根據美媒《NBC》報導，迪士尼集團官網，貼出了最新防疫指南指出，自美國時間2月17日起，入園遊客若是已「完整接種」疫苗，於園區內大部分的室內場館及室外活動空間，可自行選擇是否要戴口罩，遊客僅搭乘接駁車及身處園內醫療場所時，需要戴上口罩。

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未來，儘管迪士尼樂園不會要求遊客，出示疫苗接種證明，但園區官網引述加州政府的防疫指南指出，將「強烈建議」所有遊客入園前皆已「完整接種疫苗」，亦或是已經接受武肺篩檢，確認自己的檢測結果為陰性。

報導指出，自2021年7月全美Delta變種病毒個案激增後，迪士尼樂園開始強制要求所有2歲以上的入園遊客，得在室內場館配戴口罩，而正值全美數州陸續針對「完整接種疫苗者」鬆綁口罩令之際，迪士尼也對口罩防疫政策做出更新。

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迪士尼集團宣布，未來民眾只要完整接種疫苗，入園時能自行選擇是否要配戴口罩。（圖擷取自迪士尼官網）

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