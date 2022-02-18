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    安德魯王子「性侵疑雲」庭外和解 英媒捕捉到長女素顏沮喪照

    安德魯王子的長女、現年33歲碧翠絲公主，身穿一件黑色外套，搭配過膝長靴，獨自漫步於倫敦街頭，似乎很沮喪。（圖擷取自@vaninaswchindt推特）

    安德魯王子的長女、現年33歲碧翠絲公主，身穿一件黑色外套，搭配過膝長靴，獨自漫步於倫敦街頭，似乎很沮喪。（圖擷取自@vaninaswchindt推特）

    2022/02/18 14:27

    〔即時新聞／綜合報導〕英國安德魯王子（Prince Andrew）先前捲入上流社會的醜聞，遭美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）控訴性侵，儘管2人已在庭外和解，但外媒捕捉到了安德魯王子的長女碧翠絲公主（Princess Beatrice）素顏漫步街頭的照片，看似心情沮喪。

    綜合外媒報導，安德魯王子曾於2001年時，透過美國已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的安排，先後3次染指了當時年僅17歲的美國女子朱弗里，儘管他一再否認性侵指控，但雙方已於近日在庭外和解，而安德魯未來也將向朱弗里所經營的慈善機構捐款。

    英國時間2月10日，外媒捕捉到了安德魯王子的長女、現年33歲碧翠絲公主（Princess Beatrice），身穿一件黑色「斜紋軟呢外套」（Tweed Jacket），搭配一雙法國時尚品牌Maje的過膝長靴，獨自漫步於倫敦街頭，看似垂頭喪氣，似乎很擔心父親的訴訟。

    《每日電訊報》副主編暨皇室評論員托米尼（Camilla Tominey）的說法，不僅碧翠絲公主對父親安德魯王子遭控訴性侵一事感到震驚，就連次女尤金妮公主（Princess Eugenie）都很崩潰。

    另一位與皇室親近的友人坦言，安德魯王子所捲入的醜聞，對皇室是很大的挑戰。

    英國安德魯王子（Prince Andrew）為女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的次子，他和前妻約克公爵夫人莎拉（Sarah，Duchess of York），分別育有長女碧翠絲公主及次女尤金妮公主。

    碧翠絲公主日前出席公開場合的打扮。（路透）

    碧翠絲公主日前出席公開場合的打扮。（路透）

    英國女王次子安德魯王子（左）被美國女子朱弗里（右）指控性侵，並就此提出民事訴訟，根據最新法庭文件，2人已達成庭外和解。（法新社）

    英國女王次子安德魯王子（左）被美國女子朱弗里（右）指控性侵，並就此提出民事訴訟，根據最新法庭文件，2人已達成庭外和解。（法新社）

    尤金妮公主。（美聯社）

    尤金妮公主。（美聯社）

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