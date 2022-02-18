安德魯王子「性侵疑雲」庭外和解 英媒捕捉到長女素顏沮喪照
〔即時新聞／綜合報導〕英國安德魯王子（Prince Andrew）先前捲入上流社會的醜聞，遭美國女子朱弗里（Virginia Giuffre）控訴性侵，儘管2人已在庭外和解，但外媒捕捉到了安德魯王子的長女碧翠絲公主（Princess Beatrice）素顏漫步街頭的照片，看似心情沮喪。
綜合外媒報導，安德魯王子曾於2001年時，透過美國已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的安排，先後3次染指了當時年僅17歲的美國女子朱弗里，儘管他一再否認性侵指控，但雙方已於近日在庭外和解，而安德魯未來也將向朱弗里所經營的慈善機構捐款。
請繼續往下閱讀...
英國時間2月10日，外媒捕捉到了安德魯王子的長女、現年33歲碧翠絲公主（Princess Beatrice），身穿一件黑色「斜紋軟呢外套」（Tweed Jacket），搭配一雙法國時尚品牌Maje的過膝長靴，獨自漫步於倫敦街頭，看似垂頭喪氣，似乎很擔心父親的訴訟。
據《每日電訊報》副主編暨皇室評論員托米尼（Camilla Tominey）的說法，不僅碧翠絲公主對父親安德魯王子遭控訴性侵一事感到震驚，就連次女尤金妮公主（Princess Eugenie）都很崩潰。
另一位與皇室親近的友人坦言，安德魯王子所捲入的醜聞，對皇室是很大的挑戰。
英國安德魯王子（Prince Andrew）為女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的次子，他和前妻約克公爵夫人莎拉（Sarah，Duchess of York），分別育有長女碧翠絲公主及次女尤金妮公主。