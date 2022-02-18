馬克宏：2400名駐馬利法軍自今夏起全撤

法國總統馬克宏（見圖）2月17日宣布，今年夏天後，將不再派兵駐守馬利，結束長達9年之久的叛亂份子打擊行動。（法新社）

2022/02/18 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕法國拍板決定縮減西非國家馬利（Mali）的駐軍，此舉引發馬利不滿，轉向尋求俄羅斯私營軍事公司幫忙，雙方關係緊繃。而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）17日宣布，今年夏天後，將不再派兵駐守馬利，結束長達9年之久的叛亂份子打擊行動。

綜合外媒報導，法國自2013年後，陸續在西非薩赫勒（Sahel）地區部署千名士兵，並協助打擊馬利境內的叛亂份子，但法國從去年6月決議縮減駐軍後，馬利轉尋俄羅斯私營的準軍事組織「華格納集團」（Wagner Group）協助，讓雙方關係日益緊繃。

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當地時間2月17日，法國總統馬克宏表示，針對馬利與俄國「華格納集團」合作一事，法方強烈譴責，有鑑於雙方關係緊張，今夏起法軍將全數撤出馬利，僅計劃駐守於西非鄰近國家。換句話說，2400名駐守於馬利的法軍，將於今夏離開。

目前，法國領軍在薩赫勒地區所執行的「巴爾赫內行動」（Operation Barkhane）反叛亂份子任務中，約有4300名法軍駐守於該區；而馬利境內則有2400名軍人，其他包含了查德（Chad）、尼日共和國（Niger）、布吉納法索（Burkina Faso）與茅利塔尼亞（Mauritania）皆有駐兵。

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